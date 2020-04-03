США, Евросоюз, Британия и Украина заблокировали российский проект резолюции ООН об отмене санкций на время пандемии 11 3.04.2020, 10:34

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Российский проект поддержали четыре страны.

Генеральная ассамблея ООН 2 апреля приняли резолюцию, в которой призвала к «международному сотрудничеству» в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Текст отражает общую озабоченность распространением COVID-19, сообщает svaboda.org.

Резолюция призывает генерального секретаря ООН Антонию Гуттериша возглавить мобилизацию и координацию глобального реагирования на пандемию.

Проект документа представили Швейцария, Индонезия, Сингапур, Норвегия, Лихтенштейн и Гана, он был принят консенсусом 193 стран-членов.

Еще один проект резолюции, представленный Россией, также ссылался на необходимость солидарности перед проблемами COVID-19, но в нем были положения об общей отмену международных санкций.

Российский проект поддержали четыре страны: Центрально-Африканская Республика, Куба, Никарагуа и Венесуэла. Но Евросоюз, Великобритания, США и Украина заблокировали проект.

«Украина первой из государств - членов ООН приостановила процедуру умолчания [процедура одобрения документа без голосования, когда считается, что тот, кто промолчал, согласен. - Ред.] к инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация солидарности Организации Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)», - сообщил 2 апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. - Поэтому процедура умолчания прерывается. Российская резолюция не будет принята. Мы продолжим блокировать усилия России по отмене режима санкций».

Практически одновременно с принятием документа количество случаев COVID-19 в мире превысило 1 миллион. Утром 3 апреля число погибших превысило 53 тысяч.