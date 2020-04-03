Белорусский автолюбитель: У нас в стране нет той автокультуры, которая есть в Европе 3.04.2020, 13:09

Репортаж из мастерской, где делают необычные машины.

Дмитрий "заболел" машинами более десяти лет назад, когда в 20-летнем возрасте у него появился BMW 3-й серии в кузове Е30. Тогда же молодой человек начал его дорабатывать, установил в "тройку" атмосферный мотор объемом 3,5 л. Автомобиль в итоге был разбит, но это стало началом большой истории, пишет abw.by.

Позже Дима познакомился с Романом, который уже долгое время занимался дрифтингом.

"Мы строили ему машину, тоже BMW Е30. Наверное, с этого авто, можно сказать, все и началось. Работы производились на моей СТО. Эту машину делали начиная с 2010 года, постоянно модернизировали, потом приятель ее очень сильно разбил, и мы разобрали ее на запчасти".

Станцию техобслуживания для стоковых авто наш герой уже закрыл, теперь в сфере автомобильного бизнеса у него осталась только мастерская по "необычным тачкам", аналогов которой, по словам Дмитрия, в стране около десяти.

"Переоборудованием автомобилей для участия в гонках занимаемся уже около пяти лет. Изначально в основном все делалось в рамках нашей команды UZ Performance. Были свои машины, мы ездили на гонки, обслуживали их. Не могу сказать, что первые годы мы строили много чужих машин", - вспоминает Дмитрий.

Теперь же в его мастерской делается сразу два сторонних проекта.

Один из них - BMW Е46 для гродненского гонщика Сергея Лобкова.

Под капотом здесь будет стоять трехлитровый мотор 2JZ от Toyota Supra. Мощность, по словам мастера, будет составлять около 500-600 л.с., работать он будет на биоэтаноле Е85.

Для прочности все кузовные швы автомобиля провариваются дополнительно.

Задняя часть авто также делается максимально прочной и износостойкой. Вместо резины используется полиуретан.

Только в переднюю подвеску вложено 2500 евро.

1200 евро стоит набор рычагов, 1300 - амортизаторы.

Также куплен "бэушный" комплект сцепления за 1000 евро. Новый, по словам Дмитрия, в два раза дороже.

"Предварительная стоимость проекта - 25 тысяч долларов. Большинство деталей едет из Европы, что-то - из России, стеклопластиковая задняя часть авто - гродненского производства.

Автомобиль будет выступать в классе Pro.

Построение машин на базе BMW E30 для выступления в классе Pro 2 обходится значительно дешевле, в пределах 5000-8000 долларов".

"Мне это интересно"

Прибыль мастерская Дмитрия стала приносить только последние два года.

"Давать какие-то деньги это занятие стало далеко не сразу. Да и все равно это не основной заработок, а скорее хобби. У меня есть интерес к машинам. Когда просто делаешь обычную машину, то ты не работаешь как инженер. А здесь есть возможность работать мозгами, это инженерия, мне это интересно. Пока назвать это занятие доходным сложно, все уходит на содержание самой мастерской", - признается Дмитрий и добавляет, что на жизнь он зарабатывает другим бизнесом.

При этом планы сделать любимое дело прибыльным все-таки есть. Но для этого необходимо выходить на международный уровень. Сейчас параллельно с местной машиной в мастерской делается машина для клиента из Москвы.

Это пикап из BMW Е30. На заводе такие машины никогда не выпускались, поэтому изготовлением задней части кузова Дима и его напарник занимались с нуля.

Стеклопластиковые элементы кузова пикапа изготавливались в Питере.

Под капотом у этого авто будет 8-цилиндровый мотор объемом 4 литра.

"В Европе такие автомобили ценятся гораздо больше"

Дмитрий говорит, что хочет вывести мастерскую на европейский рынок, но не со спортивными машинами, а с восстановлением старых BMW.

"Планируем заниматься не реставрацией, а именно восстановлением. Организовать правильную реставрацию в Беларуси очень тяжело, а заниматься восстановление можно и вполне интересно".

Мастерская уже в ожидании первого авто из Европы, но из-за пандемии коронавируса пока привезти машину в Гродно невозможно.

"Есть клиент из Польши с BMW, он видел мои машины, хочет, чтобы мы сделали ему Е30".

Дмитрию есть что показать потенциальным клиентам. В мастерской можно увидеть уже практически полностью восстановленный BMW в кузове купе.

"Хотим сделать очень хорошо и зарекомендовать себя на рынке. Там большой рынок, у людей есть деньги и автокультура. На европейском рынке есть возможность зарабатывать деньги. В Польше на такие работы очереди, люди записываются на 2-3 года вперед. Поэтому в нашем бизнес-плане работа либо на Россию, либо на Европу, белорусский рынок рассматривается в последнюю очередь".

Дмитрий уверен, что в Беларуси помимо относительно небольшого населения страны ключевая проблема невозможности развития такого бизнеса с расчетом на местный рынок заключается в отсутствии автокультуры как таковой.

"У нас в стране на самом деле тоже немало людей, у которых есть деньги. Но менталитет другой, нет той культуры. В этом проблема. В Европе такие автомобили ценятся гораздо больше".