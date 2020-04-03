Преступления властей: какие мероприятия в Беларуси не перенесли из-за пандемии 3 3.04.2020, 13:22

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Фото: AFP

Во всем мире их отменили.

Из-за коронавируса во всём мире отменили или перенесли множество привычных мероприятий. Но Беларусь, как всегда, идёт по своему, особенному пути. И речь далеко не только о чемпионате по футболу. Экзамены, массовые забеги, выставки, военный парад, призыв в армию. Какие события в Беларуси пройдут по расписанию, хотя во всём мире оказались отменены или перенесены на потом, сообщает euroradio.fm.

Экзамены и ЦТ

Выпускные и вступительные экзамены, а также сессии у студентов в Беларуси переносить пока что не намерены. Даже карантин не вводится — школьники после весенних каникул вернутся в классы, а студенты и сейчас должны быть на парах.

Тем временем в России основной этап единого государственного экзамена перенесён с 25 мая на 8 июня. Основной этап экзаменов для девятых классов перенесён с 22 мая на 9 июня.

В Украине пока не уточнены новые даты проведения экзаменов для поступления в высшие учебные заведения в 2020 году, которые перенесли на лето из-за введения карантина. До пандемии основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня.

Школьные экзамены «подвинулись» во многих странах. В Англии в принципе существует вероятность, что учебный год «обнулят». Но круче всех Шотландия, где школьные экзамены, которые сдают в мае — июне, отменят впервые с 1888 года!

Призыву — быть

Те, кто надеялся под предлогом пандемии откосить от армии, могут об этом забыть. По крайней мере, весенний призыв состоится точно. Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, на сегодняшний день обстановка позволяет планы не менять и каких-либо масштабных перемен не планируется.

Призывники, которые отправятся отдавать долг Родине этой весной, будут проходить медицинскую комиссию по стандартным процедурам. Будут ли у них брать пробы на коронавирусную инфекцию, в пресс-службе Минобороны сказать не готовы.

Между тем в России призывники будут протестированы на коронавирус. «В войска попадут только те, у кого диагностический тест покажет отрицательные результаты», — пообещал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Пополнение будет изолировано в частях на двухнедельный карантин.

В Украине президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля — июня на май — июль 2020 года.

Что там с парадом?

А те, кто уже служит в войсках, примут участие в параде 9 мая, отменять который тоже не собираются. Несмотря на рекомендации Минздрава о минимизации контактов с другими людьми, первый прогон уже состоялся — 31 марта. Заместитель министра обороны Сергей Потапенко сообщил, что парад запланирован вполне масштабным: участие в нём примут в общей сложности более 3 тысяч военнослужащих, распределённых в 22 пеших парадных расчёта. Из них 20 будут от Беларуси, по одному — от России и Китая.

Не все хотят на парад. На сайте petitions.by (петиция о его отмене - https://petitions.by/petitions/3707) уже набрала больше 7000 подписей. Инициаторы обращения требуют отменить всё, что связано с проведением парада, а на сэкономленные средства организовать обход пожилых людей с предоставлением всех необходимых медикаментов и предметов первой необходимости, организовать закупку медицинских материалов для дооснащения медицинских учреждений, озеленить Минск и отремонтировать аварийные участки дорог. В общем, решить сразу много проблем.

В Казахстане уже отменён военный парад, приуроченный к 75-летию Победы. В Молдове из-за COVID-19 отменяются все массовые мероприятия, запланированные на 9 мая. А на Кубе решили не проводить парад по случаю праздника труда 1 мая.

Самое время для «Базара»

Перечисляя концерты, отменённые в мире из-за коронавируса, можно заснуть. Но в Витебске 21 марта начался второй этап продажи билетов на «Славянский базар». Планируется, что участие в фестивале примут Дмитрий Маликов, Лолита Милявская, Валерий Меладзе, Олег Газманов и другие российские эстрадные исполнители. Стоит отметить, что эти артисты перешагнули 50-летний рубеж, то есть относятся к категории людей, которые наиболее подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией. По всей видимости, организаторы рассчитывают только на положительный вариант развития событий.

Как сообщается на сайте «Славянского базара», Мадонна в этом году не приедет.

И всё-таки футбол?

Матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футболу — того самого, единственного на континенте — пройдут 3–5 апреля. О приостановке чемпионата речи пока не идёт.

Но, как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Фанаты футбольного клуба «Неман» из Гродно заявили о бойкоте чемпионата из-за недоверия к официальной статистике по распространению коронавирусной инфекции. Фанаты солигорского «Шахтёра» тоже решили перестать ходить на стадион. И призвали остальных болельщиков последовать своему примеру.

А кто колеблется?

Киевский международный полумарафон — один из пяти полумарафонов в мире с престижным статусом World Athletics Silver Label. Он должен был пройти в столице Украины 4–5 апреля, но его перенесли на 19–20 сентября.

А вот организаторы белорусского забега Bison Race, запланированного в спортивно-оздоровительном комплексе “Логойск” на 1–3 мая, настроены более оптимистично и рассматривают три варианта развития событий. Первый — если проблема с коронавирусом будет решена в середине апреля, то мероприятие будет проведено в запланированные даты. Если пик проблемы придётся на апрель-май, то мероприятие будет перенесено на август. А если ситуация не разрешится до начала июля, Bison Race придётся перенести на октябрь.

Ещё одна отмена в Украине — выставка Motobike 2020, которая должна была пройти в Киеве с 3 по 5 апреля. Видимо, в этом году украинским мотолюбителям не суждено посмотреть на новинки сезона.

В Беларуси аналогичная выставка «Мотовелоэкспо-2020» должна состояться 25–26 апреля. Впрочем, организаторы рассказали, что планируют переносить ивент. Точно будет известно после 6 апреля.

Парижская неделя мужской моды, которая была запланирована на 23–28 июня 2020 года, и Неделя высокой моды отменены. Неделю мужской моды в Милане, которая была запланирована на 19−23 июня, организаторы решили перенести на осень и провести совместно с женскими показами 22–28 сентября.

Неравнодушные к модным показам европейцы теперь вынуждены ждать до лучших времен. А что у нас? Основные события Belarus Fashion Week были запланированы на 20–26 апреля. Но...

«Пока что мы перенесли на май. 13–17 мая, вот этот промежуток. Но точно вам ответить не сможем. Смотрим, наблюдаем за ситуацией. Будем принимать решение в ближайшую неделю.

И речь точно идёт не о, скажем так, собирании людей. Смотрим в сторону онлайн-съёмок, с небольшим количеством зрителей. Потому что, конечно же, настораживает ситуация», — рассказали организаторы BFW.

А что всё-таки отменили?

Парад с участием большого количества военнослужащих разрешён, подготовка к нему идёт полным ходом. А вот посещения заключённых в местах лишения свободы с недавних пор запрещены «в целях профилактики инфекционных заболеваний». Кстати, в соседней России тоже временно запрещены свидания заключённых с родственниками — и тоже из-за эпидемии коронавируса.