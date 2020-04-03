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Народный карантин
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Минские заведения начали уходить на карантин

  • 3.04.2020, 20:55
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Минские заведения начали уходить на карантин
Фото: «Яндекс.Карты»

Они призывают белорусов оставаться дома.

Многие бизнесы в сфере развлечений сейчас переживают кризис. Из-за того, что значительная часть активных горожан минимизировала походы в людные места, у столичных заведений резко сократилось количество гостей, а как следствие — и выручка, пишет tut.by. Эксперты уже прогнозируют, что некоторые рестораны, бары и кафе не переживут кризис и будут вынуждены закрыться навсегда. Ну, а пока минские заведения точечно принимают решение «переждать» и уходят на каникулы.

TNT Rock Club

Администрация рок-клуба TNT с улицы Революционной, 9, несколько дней назад сообщила, что площадка закрывается примерно на месяц. «Надеемся, все мы как можно скорее преодолеем сложившуюся ситуацию и вернемся к привычной жизни. Оставайтесь на связи, следите за новостями, берегите себя и своих близких. Ведь шоу должно продолжаться!» — написали в Instagram TNT.

Паб «1067»

Пабы «1067», а их в столице функционировало два (адреса: Володарского, 22, и Романовская Слобода, 7) также временно закрылись. В Instagram подписчикам сообщили, что в «1067» не хотят рисковать гостями, поэтому теперь они работают только на доставку через сервисы menu.by и delivio.by. «Мы с нетерпением ждем встречи с вами. А пока береги себя, своих близких и оставайся дома», — резюмировали там.

Бар «Чернила»

Бар «Чернила», который располагается на Интернациональной, 25а, тоже вынужденно устроил себе каникулы. В Instagram «Чернил» сказано, что они не будут принимать гостей с 1 по 30 апреля. «Будем рады видеть вас снова в мае!» — оптимистично настроены владельцы места.

HookahPlace Stella и HookahPlace Kolasa

Кальянные HookahPlace, которые находятся по адресам: пр-т. Победителей, 31/1, и Якуба Коласа, 42, ушли на каникулы. Первая точка — как минимум на неделю (до среды, 8 апреля), будут ли каникулы продлеваться, пока не сообщается. Вторая — на неопределенный срок. Об этом администрация заведений написала в Instagram.

«План Б»

Бар с улицы Богдана Хмельницкого, 10а, «План Б» тоже ушел на каникулы на неопределенный срок. В соцсетях представители места сообщили следующее: «Мы всегда заботимся о вас и желаем крепкого здоровья». Когда бар вернется в строй, пока неясно.

Nuahule

Лаунж-бар Nuahule с Красной, 12, тоже приостановил работу два дня назад, и тоже на неопределенный срок. Администрация кальянной призывает подписчиков в соцсетях беречь себя и обещает вернуться, подготовив для гостей «что-то интересное».

«Кофейня 22»

Кофейня «22», что находится в Уручье на улице Городецкой, 22, тоже временно закрылась. Это решение далось владельцам непросто, потому что гостей, по их признанию, значительно меньше не стало. «Но взвесив все факты, решили взять тайм-аут и позаботиться о вас и о себе», — написали они в Instagram. На какой срок кофейня уйдет на каникулы, пока неясно.

«Мята Lounge Institut»

Еще 24 марта, а это полторы недели назад, недалеко от станции метро «Институт культуры» временно перестала работать кальянная сети «Мята». Как написала в Instagram администрация, это сделано по рекомендациям Министерства здравоохранения. «Для нас важно ваше здоровье, поэтому пока советуем посидеть дома и мыть чаще руки».

«Шоколадница» на Независимости, 22

С 23 марта и как минимум до 12 апреля временно не работает и кафе «Шоколадница» по адресу: пр-т Независимости, 22. В объявлении от администрации заведения сказано, что кафе закрыто по техническим причинам.


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