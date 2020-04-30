Минский противотуберкулезный диспансер переполнен больными с COVID-19 10 30.04.2020, 9:05

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Почти все, кого подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, скончались.

В Минском областном противотуберкулезном диспансере – 350 пациентов с Covid-19. Заняты все койкоместа, пишет телеграм-канал «Баста».

«Минский областной противотуберквлезный диспансер в Боровлянах полностью освобожден от больных туберкулезом, - пишет сотрудник учреждения здравоохранения. - Все 350 мест заняты больными с Covid-19.

Две недели назад было только два официальных случая. Сегодня 100%. Лежат, в основном, семьями, вместе с детьми. Почти все, кого подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, скончались. Освободившиеся койки в этот же день закладываются новыми пациентами.

В диагнозе паталогоанатомам запрещают писать Covid-19. Всем пишут интерстициальная пневмония, хотя в историях диагноз коронавирус стоит у всех».

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