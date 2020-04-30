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Директор «Марк Формэль» госпитализирован с двусторонней пневмонией

  • 30.04.2020, 11:35
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Директор «Марк Формэль» госпитализирован с двусторонней пневмонией
Андрей Сериков
Фото: Павел Орловский / mlyn.by

Андрей Сериков находится в Минской городской клинической инфекционной больнице.

Об этом сообщила cупруга директора одного из ведущих белорусских производителей одежды "Марк Формэль" Андрея Серикова, пишет Telegram-канал "Баста!":

"Так случилось, что Андрей 23 апреля попал с двусторонней пневмонией в ту самую Минскую городскую клиническую инфекционную больницу, которой мы недавно оказали спонсорскую помощь, - пишет Светлана Сипарова. - Жалобы на кашель, насморк, боль в горле, сильную головную боль и головокружение.

Из лечения назначили капельницу, которую поставили 24 апреля в 20.30 вечера, после того как мы начали звонить знакомым с просьбой помочь и на пост. До этого, ему в больнице за целый день не сделали ничего, не выдали никаких лекарств, только взяли анализы и оставили термометр. "Називин", спрей для горла, обезболивающее я привезла из дома, когда узнала, что у него ничего нет. Я реально просто в шоке и не понимаю, что происходит. Мы, конечно, продолжим оказывать помощь больницам, но вот когда помощь понадобилась нам, в больнице про нас забыли".

Андрей Сериков до сих пор находится в больнице.

"Нет пока еще, на лечении", - ответил он на вопрос, выписали ли его из больницы.

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