Россия потеряла центр силы Андрей Коваленко

7.06.2026, 8:32

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Москва проиграла еще до окончания войны.

Россия потеряла центр силы, независимо от наличия мечтаний о нем или разного рода «сценариев будущего» от Малофеева-Дугина. В РФ нет ни экономики, ни количества людей, ни капитала для того, чтобы воплотить в жизнь план участия в разделе мира.

План россиян был понятен — они хотели захватить Украину и видели в проекте «славянского единства», который долго продвигали (Россия-Беларусь-Украина) свой центр силы, способный развалить ЕС, распылить его на отдельные государства, которые можно было бы коррупционно и экономически встроить в собственную и китайскую модели. Более того, такое видение существовало с начала 2000-х, и воплощать его Россия пыталась политически.

Но РФ уже проиграла войну, потому что поражение становится видимым еще до его объявления или закрепления в соглашениях или других мерах. Поражение видно даже тогда, когда происходят якобы активные обстрелы и бои. Она проявляется в цифрах экономики, капитализации общества, в ВВП и инвестициях, технологиях, влиянии на другие страны (Россия потеряла Кавказ, постсоветское пространство, Ближний Восток и постепенно вытесняется из Африки). Поэтому различные мечты о мировой гегемонии нереалистичны. Региональная роль РФ при режиме Путина также под вопросом, поскольку нынешняя модель приведет к дезинтеграции и развалу РФ в ближайшие десятилетия.

Между прочим, Путин, который до сих пор верит в «Киев за три дня» и российскую гегемонию, также верит в бессмертие, шаманов и выделяет десятки миллиардов своей дочери Воронцовой на проект борьбы со старением. Она должна для него добыть этот эликсир вечной жизни, а Герасимов с различными Нарышкиными должны «победить в глобальной войне». Казалось бы, безумие, но Герасимов и Нарышкин верят «в победу», потому что им также пообещали новую печень и сердце, которые напечатают под контролем дочери Путина.

Андрей Коваленко, «Телегам»

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