Путин сошел с ума на теме старения

Глава Кремля одержим идеей «вечной молодости».

В 2021-2025 годах Российский научный фонд (РНФ) поддержал 43 проекта в области фундаментальной медицины, связанных со старением. В 2016-2020 годах таких проектов было всего семь, выяснила «Новая-Европа».

В этом году, согласно информации на сайте фонда, размер грантов по основной программе составляет четыре-семь млн рублей ежегодно с возможностью продления финансирования на один или два года. В 2017 году размер стандартных грантов был меньше: от трех до шести млн рублей.

Если учитывать минимальные оценки размеров выделенных грантов, то финансирование РНФ проектов, связанных со старением, могло вырасти с 21 миллиона рублей в 2016-2020 годах до 172 миллионов рублей в 2021-2025. На деле разница может быть еще больше.

Большая часть проектов, связанных со старением, была поддержана РНФ в 2021-2023 годах — в этот период поддержку фонда получили 34 таких заявки. Например, фонд выделил грант на проект «Механизмы врожденного иммунитета в формировании физиологического и патологического старения», который изучает, как механизмы врожденного иммунитета влияют на то, как происходит старение у разных людей, и ищет маркеры, которые могли бы помочь предсказать, как пройдет старение: нормально или с патологиями. Авторы другого поддержанного РНФ исследования пытаются найти связь между определенными изменениями в мозге и глазе с болезнью Альцгеймера и найти способ предотвратить развитие этого заболевания.

В 2025 году фонд поддержал пять медицинских проектов, которые можно найти по ключевому слову «старение». Среди них, например, «Исследование опосредованного аутофагией влияния стресса (депривация глюкозы) на способность клеток в стадии индуцированного химиопрепаратами клеточного старения к возврату к повторному делению» и «Изменения электрической активности нейронов дорсомедиального ядра гипоталамуса ex vivo при старении».

Российский научный фонд — это государственный некоммерческий фонд, созданный в 2013 году для поддержки фундаментальных и прикладных научных исследований в России. В 2024 году общий размер грантов РНФ составил порядка 40 млрд рублей.

Помимо этого в 2025 году поддержку получил еще по меньшей мере один проект, фактически связанный со старением, под названием «Регуляция процессов обновления клеток в организме, фундаментальной основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей, здоровья и активного долголетия человека». Его руководитель — Мария Воронцова, которую медиа называют старшей дочерью Путина.

Издание T-Invariant отмечает, что Воронцова получила грант по программе финансирования научных лабораторий мирового уровня, хотя ее Индекс Хирша — один из важнейших наукометрических показателей, определяющих востребованность исследований ученого, — значительно ниже, чем у других победителей конкурса по этой программе. Размер гранта по программе, заявку на которую подала Воронцова, больше, чем обычный и может составлять до 30 млн рублей.

Владимир Путин не раз демонстрировал интерес к теме продления жизни и борьбы со старением. Недавно в сети распространился случайно записанный разговор Путина и Си Цзиньпина во время военного парада в Пекине 3 сентября 2025 года о возможностях продления человеческой жизни. Лидер Китая отметил, что есть прогнозы, что в этом столетии люди могут дожить до 150 лет. Путин, в свою очередь, подтвердил, что благодаря современным медицинским и технологическим средствам, люди смогут «чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия».

Агентство Reuters, разместившее видео с разговором, впоследствии удалило его со своих ресурсов и попросило сделать то же самое у своих клиентов, купивших видео, поскольку китайская государственная телекомпания CCTV отозвала лицензию на использование этого материала.

Вскоре после разговора с лидером Китая Путин посетил лабораторный комплекс «Сириуса» в Краснодарском крае, где ему показали «молодильную клубнику».

Владимир Путин в 2024 году анонсировал новый национальный проект — «Новые технологии сбережения здоровья», с задачей к 2030-му «сохранить 175 тысяч жизней», и значительную роль в нем отводят борьбе со старением: разработке технологий, профилактике, нейротехнологиям, оценке биологического возраста, биопечати органов. Издание «Медуза» называла инициатором этого проекта Михаила Ковальчука — давнего друга Путина. Он продвигает идеи «генома русского» и значительного продления жизни.

Опрошенные «Медузой» эксперты сомневаются, что заявленные цели будут выполнены: значительная часть направлений науки пока что не подтверждена, бюджет не ясен, сложности с ресурсами и научной инфраструктурой делают проект скорее символическим, чем реально рабочим масштабно.

Издание «Проект» сообщало, что Владимир Путин по наводке Сергея Шойгу увлекся пантовыми ваннами — оздоровительной процедурой, при которой человек погружается в теплый настой из крови молодых, еще не окостеневших оленьих рогов пантов. Добыча пантов осуществляется крайне жестоким для оленей способом. Эта процедура якобы улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу. Ее эффективность не доказана.

