«Кошмар, нет слов»: в крупном белорусском городе люди занимают очередь в ГАИ с вечера 3 7.06.2026, 9:15

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Фото: Google-карты

Обстановка накалена до предела.

Пользовательница Threads из Пинска пожаловалась в этой соцсети на трудности с записью на экзамен в ГАИ. На момент публикации этого материала ее пост собрал уже более 35 тысяч просмотров, пишет «Зеркало».

«Среда, встаем в пять утра, едем занимать очередь для сына в Пинское ГАИ. Людей тьма, некоторые стоят с двух ночи. В восемь толпа врывается внутрь, берем талон, 19-й. Не проходим, нам говорят, и на завтра уже все расписано. <…> Без настроения едем домой. Сын остается с инструктором, катается», — рассказала женщина.

По ее словам, на следующий день, в четверг, в 1.38 ночи муж отправился занимать очередь, там уже были люди. «8 утра берет талон на субботу. В субботу нет машины. Пять человек на сдачу. Оплачивают за корч 30 р. Итог: один человек сдает, остальные по домам», — возмутилась она.

В комментариях пользователи добавили, что столкнулись с аналогичными проблемами, хотя недавно в городе открыли новое здание, где проходит сдача экзамена. «Людям приходится ездить в МРЭО других городов, чтобы сделать все как надо. Наше не справляется», — отмечают они.

Нашлись те, кто возмутился, почему взрослые занимают очередь для сына. «Мы сыну не верили вначале. Трое суток подряд ездил в 5 утра. И я, и моя мама с сестрой думали, что наш малой врет. Съездили сами с мужем, были в шоке. Кошмар. Нет слов, одни маты», — объяснила пользовательница. «У них один инспектор на весь город!!! На все категории», — недоумевает женщина.

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