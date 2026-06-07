The Atlantic: Мозг Путина грызут сомнения 5 7.06.2026, 10:01

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Фото: Getty Images

Переживет ли Россия войну?

Даже ярые сторонники российской агрессии против Украины уже не могут объяснить, почему война продолжается до сих пор, а население больше не верит официальной пропаганде. Об этом в авторской статье для The Atlantic пишет американский журналист Саймон Шустер.

В своей публикации Шустер подробно останавливается на личности российского праворадикального философа Александра Дугина, которого часто называют «мозгом Путина». Именно он на протяжении многих лет пытался дать идеологическое обоснование российской экспансии и войне против Украины. Причем начал он это делать задолго до войны, но последние публичные выступления Дугина свидетельствуют о том, что он больше не способен предложить логическое объяснение этой экспансии.

Так, в одном из недавних интервью Дугин попытался ответить на вопрос о том, за что сегодня стоит воевать. Вместо этого он описал будущее России как общества, возвращающегося к сельскому образу жизни после массового оттока населения из городов. По его словам, города должны превратиться в руины, а люди – жить в изолированных общинах.

Этот идеологический бред Дугина резко контрастирует с военными реалиями и надеждами российского населения, пишет Саймон Шустер. Автор статьи отмечает, что все больше россиян собственными глазами видят прямые последствия войны – от ударов дронов по городам до астрономического числа погибших, которое уже невозможно скрыть.

Как рассказал автору статьи российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь, специализирующийся на изучении российской политической элиты, за последнее время настроения среди влиятельных россиян заметно изменились. Если раньше они считали, что Россия обязана победить любой ценой, то теперь все чаще говорят о необходимости завершения войны, потому что она «зашла в тупик».

«Все чрезвычайно измотаны. Не осталось никого, кто бы хотел продолжения войны, за исключением, пожалуй, Путина и Дугина», – говорит Зыгарь.

Как пишет Шустер, на фоне уже очевидных военных неудач России популярность государственного телевидения падает, а социальные сети становятся главным источником информации для многих россиян. Именно там все чаще раздаются призывы к прекращению войны или пересмотру стратегии Кремля.

Даже сам Дугин в последнее время начал публично сомневаться в перспективах России. В конце мая он предупредил, что страна может проиграть войну. В своем посте идеолог написал: «С нынешними элитами наши шансы не только добиться победы, но и просто удержать страну целостной, критически низки».

Шустер отмечает, что показательным стал и нынешний Петербургский международный экономический форум. Если до полномасштабного вторжения России в Украину на это мероприятие приезжали лидеры ведущих мировых держав, то в этом году среди глав государств были только президенты Узбекистана и Танзании. По мнению автора, это стало еще одним свидетельством международной изоляции Кремля.

Подводя итог, Шустер констатирует, что за более чем четыре года полномасштабной войны российские власти так и не смогли убедительно объяснить собственному обществу ее смысл и конечную цель. Сейчас Путин и Дугин пытаются скрыть усталость России от войны, но, по мнению журналиста, сделать им это не удастся.

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