Какой чай полезнее: горячий или холодный? 7.06.2026, 9:41

Температура заваривания влияет на уровень антиоксидантов в напитке.

Чай считается одним из самых популярных напитков в мире — его пьют как в горячем, так и холодном виде. Но последние исследования и экспертные объяснения показывают, что температура заваривания может влиять на количество антиоксидантов в напитке.

В Eating Well разобрались, действительно ли горячий чай полезнее холодного и что происходит с антиоксидантами во время различных способов приготовления.

Как температура влияет на антиоксиданты в чае

Антиоксиданты — это природные соединения (в частности полифенолы, флавоноиды и катехины), которые помогают организму бороться с окислительным стрессом и уменьшают риск хронических заболеваний.

Согласно экспертным данным, горячая вода эффективнее извлекает эти полезные вещества из чайных листьев:

при высокой температуре (приблизительно 90–100°C) экстракция полифенолов происходит быстрее и полнее;

горячий чай обычно содержит больше антиоксидантов, чем холодный настой;

особенно это касается зеленого и черного чая.

В то же время это не означает, что холодный чай не пользуется — просто профиль веществ может быть другим.

Что такое cold brew чай и чем он отличается

Cold brew чай — это способ заваривания, когда чайные листья настаивают в холодной или комнатной воде в течение 8–16 часов.

Его особенности:

более мягкий, менее горький вкус;

низшая кислотность;

иногда меньше кофеина;

все еще содержит антиоксиданты, но в другой концентрации.

Некоторые исследования показывают, что холодное заваривание может лучше сохранять определенные соединения, но в целом горячая заварка остается более эффективной для полной экстракции антиоксидантов.

Горячий vs холодный чай: что полезнее

Оба варианта имеют свои преимущества:

Горячий чай:

более высокий уровень экстракции полифенолов;

больше антиоксидантов в каждой чашке;

более сильное влияние на организм в контексте исследований.

Холодный чай:

более легкий для пищеварения;

более мягкий вкус, удобен в жару;

подходит для длительного употребления;

сохраняет часть антиоксидантов.

Вывод экспертов: оба варианта полезны, а выбор зависит от образа жизни и вкуса.

Важный нюанс о готовых холодных чаях

Отдельно следует отметить, что готовые магазинные iced tea часто содержат:

добавлен сахар;

ароматизаторы;

значительно меньше антиоксидантов, чем свежезаваренный чай.

Поэтому самый полезный вариант — это домашний чай, заваренный из качественных листьев.

FAQ

Какой чай полезнее — горячий или холодный?

Горячий чай обычно содержит больше антиоксидантов благодаря более эффективной экстракции, но холодный чай также полезен и легче для организма.

Сохраняет ли холодный чай антиоксиданты?

Да, но их концентрация может быть ниже или отличаться в зависимости от способа заваривания и времени настаивания.

Влияет ли температура в пользу зеленого чая?

Да, горячая вода лучше извлекает катехины и полифенолы, но холодное заваривание может дать более мягкий вкус и другой баланс веществ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com