«Кафе и импульсивные покупки остались в прошлом» 7.06.2026, 9:49

Сколько зарабатывает учительница в белорусском райцентре.

Семья Ирины живет на ее доход — зарплату учителя и репетиторство, которые приносят около 3200 рублей в месяц. Деньги мужа идут на стройку, чтобы закончить дом как можно быстрее. Ради этой цели читательница Onliner отказалась от части привычных трат и пересмотрела отношение к деньгам.

Кто я и где живу

— Я учитель. Работаю в школе в районном центре. Кому-то покажется, что это скучно, но у размеренной жизни есть плюс — здесь меньше соблазнов для спонтанных трат. Серьезно, когда до магазина 15 минут пешком, а «просто зайти посмотреть» — целая экспедиция, кошелек отдыхает.

С мужем достраиваем дом. Это наша главная финансовая цель на ближайший год. Весь его доход — полностью туда, в фундамент, стены и крышу. Живем сейчас на мою зарплату и подработку репетиторством, выходит около 3200 рублей в месяц. Работаю шесть дней в неделю, но дом того стоит.

Сын вырос, сам себя обеспечивает. Это не передать словами — когда ребенок встает на ноги и перестает быть статьей расходов, это и радость, и огромное облегчение для семейного бюджета.

Два Новых года и особый ритм планирования

— У меня, как у учителя, два Новых года: календарный и учебный. И бюджет я планирую не как все — не с января, а с сентября.

Цикл «сентябрь — май» — моя система координат. Летом я сажусь и провожу ревизию всех разделов расходов, что подорожало, от чего можно отказаться, где появилась новая статья. И только потом расписываю суммы на следующий учебный год. Без этого я чувствую себя так, будто иду в темноте.

Раньше муж зарабатывал больше и я тратила заметно свободнее. Кафе, косметика, импульсивные покупки — было дело.

Когда доходы снизились, я испугалась. А потом поняла, что просто придется по-другому посмотреть на расходы.

Я не чувствую себя обделенной. Это осознанный переход к более осмысленной жизни, где деньги не тратятся на автомате, а идут туда, где правда нужны.

Мы не планируем полноценный отпуск в этом году, наш отдых — поездки на машине по Беларуси на один день. Недавно ездили в Коссовский замок: дорога, вход, перекус — около 100 рублей на двоих, и знаете, это было по-настоящему классно.

Как ухаживать за собой и не разориться

— Мне 40+. Уход за собой — не каприз, а обязательная статья расходов, но я нашла свой баланс.

Гель-лак отменила, делаю обычный маникюр, это экономия 30 рублей в месяц. Волосы крашу один раз в год дорогим окрашиванием (350 рублей). В остальное время тонирую их сама — да, с непривычки было страшно, но волосы сказали спасибо. Кончики подстригает подруга, это бесплатно.

Все бьюти-процедуры делаю строго раз в месяц: окраска и коррекция бровей, маникюр. Чаще раза в месяц — даже не рассматриваю, только так я укладываюсь в свой бюджет без чувства вины.

Косметику покупаю белорусских брендов. Если вижу скидку в магазине, могу закупиться на полгода вперед. Уход за волосами — корейский, тут я не нашла достойной альтернативы в нашем сегменте. Шампунь и кондиционер — 120 рублей, хватает на три месяца. Умываюсь корейским жидким мылом, случайно попробовала, подошло идеально, теперь не изменяю.

Тренируюсь на групповых занятиях — так дешевле. Эту статью расходов никогда не отменяю, она является обязательной уже 15 лет Летом рассмотрю онлайн-тренировки.

Отпускные и «хотелки»

Отпуск у учителя — 56 дней. И отпускные для меня — это время для «хотелок», которые я откладывала весь учебный год, своеобразный бонус за терпение и дисциплину.

В этом году позволила себе массаж лица за 65 рублей. Казалось бы, мелочь. Но это не просто приятность — это еще и способ спланировать бюджет на следующий год.

Я не понимаю: массаж стоит включить в постоянные расходы? Или это была разовая радость, и в следующем году я потрачу эти деньги на что-то другое? Такой подход снимает иллюзию, что «все сразу можно» и убирает разочарование.

Ежемесячный бюджет: цифры и принципы

«Коммуналка», налоги и совместное питание — на мне. На все вместе около 1500 рублей в месяц.

Я выделяю сумму на каждый раздел расходов и строго ее придерживаюсь. Не питаемся в кафе, только дома. Иногда обедаю в школьной столовой — это 3 рубля.

Машина у нас электрическая, купили год назад. Это сказка для бюджета: заряжаем в гараже на ночь. Быстрая заправка — только если ехать дальше 100 км, в месяц выходит около 100 рублей, а на топливной машине было в разы больше.

Все для ванной — еще примерно 200 рублей. На продукты уходит немного: мы не едоки, готовим просто и без излишеств.

Забота о будущем

Два года назад открыла накопительную пенсию. Так деньги лучше сберегаются — лежат, работают, и я про них не вспоминаю в моменты слабости.

Застраховала сына — 50 рублей в месяц. К его 25 годам это будет приятный бонус, надеюсь, скажет маме спасибо.

Каждый месяц покупаю витамины: себе и мужу. Витамин D, магний, коллаген, омега и мужской набор, выходит около 100 рублей в месяц. Когда достраиваем дом на пределе сил, поддерживать здоровье — не роскошь, а необходимость.

Стараюсь откладывать на подарки заранее — на Новый год и дни рождения близких, чтобы потом не кусать локти и не снимать с текущих расходов.

Благотворительность

Я не прохожу мимо. С отпускных перечисляю кому-то рандомно, без плана, по зову сердца. Крестнице кладу на телефон, племянницу, которая недавно родила, балую вкусняшками. Это немного, но это важно.

Вот так я веду бюджет в период снижения доходов. Главная цель — обустроить дом за год, и мы это сделаем.

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