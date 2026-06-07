В США придумали, куда могут направить активы Ирана
- 7.06.2026, 9:52
Министр финансов Скотт Бессент поручил экспертам сделать расчеты.
Соединенные Штаты Америки намерены предоставить иранские активы своим союзникам в Персидском заливе для возмещения ущерба.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По словам источника, знакомого с ситуацией, США планируют предоставить иранские активы союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и устранения ущерба, если Иран причинит его в будущем.
Помимо этого, Вашингтон рассматривает возможность использования этих активов для поддержке ликвидации повреждений, которые Иран уже нанес в прошлом.
Источник добавил, что министр финансов США Скотт Бессент поручил группе оценить стоимость ущерба, который Иран нанес союзникам Америки к Персидском заливе.