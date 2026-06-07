Китай объявил о проведении морской спецоперации возле Тайваня 1 7.06.2026, 9:23

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Названы причины и цели.

В субботу Китай объявил о начале проведения специальной операции, чтобы обеспечить соблюдение морского права в водах к востоку от Тайваня.

Об этом сообщает Bloomberg, Global Times и официальное заявлением Министерства транспорта Китая.

Объявление операции произошло после того, как ранее на этой неделе Япония и Филиппины объявили «переговоры по делимитации морских границ» к востоку от Тайваня, что Китай посчитал серьезным нарушением территориального суверенитета своей страны, ее морских прав и интересов.

Как известно, КНР считает самоуправляемый Тайвань своей территорией, и Bloomberg поясняет, что территория, о переговорах по которой сказали Япония и Филиппины - является той, которая частично совпадает с экономическими зонами, на которые претендует Китай.

«Цель этой операции полное осуществление полномочий по обеспечению соблюдения морского административного права страны, усиление возможностей глубоководного патрулирования и правоохранительной деятельности, а также контроля за движением судов в ключевых водах, обеспечение безопасности морского судоходства и защита национальных интересов», - заявили в Министерстве транспорта Китая.

В рамках этой операции были задействованы морские ведомства провинций Фуцзянь, Гуандун и Восточно-Китайского моря. Это произошло после того, как 1 июня Китай направил суда береговой охраны, чтобы «патрулировать правопорядок» к востоку от Тайваня в знак недовольства.

К слову, гнев Пекина был вызван еще раньше. В прошлом месяце президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что его страна, вероятно, вмешается в случае конфликта по Тайваню из-за близости острова. Кроме того, премьер Японии Санаэ Такаичи сообщила, что вторжение КНР на Тайвань может оправдать отправку войск.

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