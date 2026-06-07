Русский фюрер угодил в капкан Александр Невзоров

7.06.2026, 9:30

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Александр Невзоров

Зеленский своим письмом отхлестал Путина по ботоксу щек.

Письмо Зеленского — да язвительное, злое, умное. А кто определил то, что дипломатическая переписка обязательно должна пахнуть парашей и быть стерильной от всякого остроумия?

То, что в историю дипломатии вперся Лавров и его гомункулусы (типа Небензи и Захаровой) — не хоронит права дипломатии быть умной и изящной.

Зеленский — да, своим письмом отхлестал упыря по ботоксу щек. Но тот не сумел ответить ровным счетом ничего, а лишь блеял и злобился.

Путин показал реакцию «ниже нижнего», хотя имел время подготовиться.

Он глупо проиграл и на этом поле тоже.

Ощущая позор, он окончательно ушел в жалкий пыхтёж и размазался.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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