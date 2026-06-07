Русский фюрер угодил в капкан
- Александр Невзоров
- 7.06.2026, 9:30
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Зеленский своим письмом отхлестал Путина по ботоксу щек.
Письмо Зеленского — да язвительное, злое, умное. А кто определил то, что дипломатическая переписка обязательно должна пахнуть парашей и быть стерильной от всякого остроумия?
То, что в историю дипломатии вперся Лавров и его гомункулусы (типа Небензи и Захаровой) — не хоронит права дипломатии быть умной и изящной.
Зеленский — да, своим письмом отхлестал упыря по ботоксу щек. Но тот не сумел ответить ровным счетом ничего, а лишь блеял и злобился.
Путин показал реакцию «ниже нижнего», хотя имел время подготовиться.
Он глупо проиграл и на этом поле тоже.
Ощущая позор, он окончательно ушел в жалкий пыхтёж и размазался.
Александр Невзоров, «Телеграм»