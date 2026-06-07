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ВСУ эффектно разгромили логово оккупантов, строивших «линию Суровикина»

  • 7.06.2026, 10:11
  • 1,440
ВСУ эффектно разгромили логово оккупантов, строивших «линию Суровикина»

Атаку дронов показали на видео.

Силы беспилотных систем провели очередную успешную операцию по ликвидации личного состава российских оккупационных войск.

5 июня украинские дроны накрыли позиции 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом рассказал командующий СБС Робер Бровди на своей странице в Facebook.

Оккупанты из этого полка возводили оборонительные сооружения российской армии на Херсонском и Запорожском направлениях – так называемую «линию Суровикина», а также выполняли саперные задания в районах Бахмута и Авдеевки на Донетчине.

Помимо выполнения боевых задач, этот полк занимается подготовкой специалистов и разработкой и внедрением новых перспективных боеприпасов.

Кроме того, Бровди рассказал, что в ночь на 6 июня украинские дроны атаковали грузовики, логистику и подстанции оккупантов. Вражеские объекты горели вплоть до Мариупольского порта.

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