ВСУ эффектно разгромили логово оккупантов, строивших «линию Суровикина» 7.06.2026, 10:11

1,440

Атаку дронов показали на видео.

Силы беспилотных систем провели очередную успешную операцию по ликвидации личного состава российских оккупационных войск.

5 июня украинские дроны накрыли позиции 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом рассказал командующий СБС Робер Бровди на своей странице в Facebook.

Оккупанты из этого полка возводили оборонительные сооружения российской армии на Херсонском и Запорожском направлениях – так называемую «линию Суровикина», а также выполняли саперные задания в районах Бахмута и Авдеевки на Донетчине.

Помимо выполнения боевых задач, этот полк занимается подготовкой специалистов и разработкой и внедрением новых перспективных боеприпасов.

Кроме того, Бровди рассказал, что в ночь на 6 июня украинские дроны атаковали грузовики, логистику и подстанции оккупантов. Вражеские объекты горели вплоть до Мариупольского порта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com