Музыканты РСП представили в Варшаве свой спецпроект ДСП
- 7.06.2026, 10:09
Фоторепортаж с эксклюзивного концерта белорусской группы.
В Варшаве 6 июня состоялся эксклюзивный акустический концерт спецпроекта ДСП от группы «Разбітае сэрца пацана» (РСП).
Выступление прошло в Beer Station Praga и стало особым событием для поклонников коллектива и любителей камерной живой музыки.
Проект ДСП — это акустический дуэт музыкантов РСП Дениса и Паши. Формат концерта был максимально лаконичный: только вокал, пианино и баян. Программа построена на контрастах — лирические композиции будут чередоваться с более динамичными номерами.
Особенностью вечера стал редкий репертуар, который музыканты написали более 20 лет назад, еще во времена учебы в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Именно тогда начал формироваться будущий музыкальный материал группы.
Большинство этих песен никогда не записывались в студии и не входили в официальные альбомы. Исключением стала лишь композиция «Розовый закат», которая позже вошла в золотую коллекцию группы. Остальные треки можно услышать только на живых выступлениях.
Сайт Charter97.org публикует фоторепортаж с эксклюзивного концерта белорусской группы.