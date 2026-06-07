Партизаны уничтожили в Воронеже редкую восстановительную технику РЖД
- 7.06.2026, 8:20
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Стали известны подробности успешной операции.
Партизаны «АТЕШ» провели очередную успешную диверсию в тылу России. На этот раз агенты уничтожили редкий экземпляр восстановительной техники РЖД в Воронеже.
Об этом сообщает Telegram «АТЕШ».
По информации движения, диверсия была совершена на железнодорожной станции. По итогу операции партизаны уничтожили тяжелый восстановительный железнодорожный кран серии EDK-300/5. Причем данная техника уже снята с производства.
«EDK-300/5 предназначен для сложных аварийно-восстановительных работ на железной дороге и способен поднимать грузы массой до 300 тонн... Замена уничтоженного крана потребует значительного времени и ресурсов», - говорится в публикации.
В «АТЕШ» отметили, что таких кранов в распоряжении РЖД остались единицы, поэтому каждая потеря осложняет врагу восстановление поврежденной инфраструктуры и ликвидацию последствий аварий на ключевых узлах.
«Пока путинская армия ищет замену, железнодорожный узел и логистика в регионе работают с ограниченным резервом восстановления. Даже в глубоком тылу критическая техника не застрахована от уничтожения», - резюмировали в движении.