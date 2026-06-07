В сборной Беларуси по футболу появился самый возрастной в истории дебютант

В сборной Беларуси по футболу появился самый возрастной в истории дебютант3
- 7.06.2026, 8:59
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Его присутствие помогло одержать третью подряд победу.
5 июня национальная сборная Беларуси по футболу сыграла на национальном стадионе и крупно победила Сирию со счетом 4:1. Это уже третья подряд победа под руководством Виктора Гончаренко. Но этот матч вызвал интерес не только из-за этого.
В матче дебютировал полузащитник «Немана» Михаил Козлов, который стал самым возрастным дебютантом национальной сборной Беларуси. Первый матч в ее составе он провел в возрасте 36 лет 113 дней. Как отмечает «Прессбол», до этого рекорд составлял 34 года 256 дней.
Кроме того, в таком солидном возрасте за сборную Беларуси играли (а не просто «дебютировали»!) лишь четыре футболиста. Козлов в списке «старейшин» национальной команды теперь занимает пятое место.
Михаил Козлов родился в 1990 году в Могилеве. Играл за местный «Днепр», «Витебск», «Динамо» (Минск), с 2023-го — в «Немане».