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Народный карантин
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«Беларусь находится в начале итальянского сценария по коронавирусу»

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  • 4.04.2020, 8:04
  • 12,405
«Беларусь находится в начале итальянского сценария по коронавирусу»

Потери могут быть в каждой семье.

Белорусам по крупицам приходится собирать информацию о реальной ситуации по эпидемии коронавируса в стране.

В условиях молчания и бездействия властей приходится полагаться на инициативу врачей, общественных активистов и независимых блогеров, часто идущих на риск ради воссоздания достоверной картины распространения болезни.

Сайт Charter97.org поговорил с общественной активисткой Ольгой Майоровой, сын которой учится в находящемся в сложной эпидемической ситуации Витебске.

- География коронавируса в Беларуси расширяется. В социальных сетях и телеграмм-каналах появляется все больше информации новых населенных пунктах, охваченных эпидемией. Как вы прокомментируете эти сообщения? Насколько опасна сейчас ситуация в Беларуси?

- Что ж, Лукашенко своего добился. Его чиновники пытались отслеживать контакты только у тех, кто приехал из-за границы. Они совершенно не говорили о том, что нужно предупреждать заражения внутри страны. В результате мы имеем карту эпидемии, которая отражает всю географию Беларуси. Я думаю, что сейчас может даже оказаться поздно вводить карантин в том виде, в каком он введен, например, ввели в Польше, потому что уже вся территория страны заражена. Карантин, безусловно, нужен, но власти безнадежно упустили момент.

Если сейчас все-таки введут карантин, мы будем стартовать с гораздо более тяжелой, практически губительной, точки. Заражение достигло уже практически всех уголков Беларуси. Целью такого карантина должна стать хотя бы локализация инфекции внутри каждой территории - а это гораздо тяжелее деталь. Это надо было вводить карантин в самом начале эпидемии.

К сожалению, есть еще один важный момент: организация полноценного карантина должна сопровождаться материальной помощью наемным работникам и бизнесу со стороны государства. В Беларуси нет фонда поддержки людей, которые остались без работы. Основное преступление Лукашенко заключается в том, что он развалил экономику. Сейчас Беларусь подошла к кризису абсолютно разоренной и неподготовленной, у государства нет денег на социальную поддержку. Это отсутствие денег власти прикрывают разговорами о том, что «карантин якобы не нужен».

- Лукашенко признал гибель всего нескольких человек от коронавируса. Минздрав крайне редко и неохотно публикует данные о зараженных. Можно ли доверять информации властей о количестве заболевших и жертв?

- Я не специалист, но могу сказать о том, что реальная картина по заболевшим должна серьезно отличаться от этих данных. Я сама наверняка тоже болею - но ни в какие сводки не могу попасть по определению.

Если я обращусь, как это делали многие мои знакомые, мне откажут в тесте на коронавирус, потому что я не контактировала с иностранцами и не приехала из-за границы. Такой человек, как я, уже автоматически не попадает в официальную статистику. А при этом уже многие мои знакомые испытывают такие же симптомы.

Я считаю, что у нас количество зараженных должно быть просто огромным, исходя из того, что я знаю об этой инфекции и насколько безалаберно ведут себя наши граждане. Они не получают сигналов от государства и не считают, что существует какая-то опасность. В такой ситуации не может быть малого количество зараженных. Думаю, что речь уже должна идти о тысячах заболевших COVID-19.

- Что вам известно от знакомых о реальной эпидемической ситуации в Минске или других регионах Беларуси? Приходилась ли вас сталкиваться со случаями COVID-19?

- Несмотря на то, что я живу за городом, мой сын учится в колледже в Витебске и он уезжал туда на сессию.

Мы очень надеялись, что ему разрешат пройти быстро экзамены, тем более, что он хорошо учится - чтобы как можно меньше там задерживаться. Но администрация колледжа отказала и дала понять, что было распоряжение сверху не просто никого не отпускать, но и вести контроль за тем, чтобы учащиеся были на занятиях.

То есть, сыну пришлось быть в Витебске и приезжать ко мне на выходные. В результате я получила такую болезнь, от которой до сих пор не могу прийти в себя, и время от времени мне тяжело дышать. В этот момент я нехорошим словом вспоминаю администрацию техникума.

Сын рассказал о том, какие слухи ходят между студентами. У них сейчас - состояние паники. По слухам, известно, что преподавателей осматривают врачи, их регулярно просят сдать какие-то анализы. Когда касается студентов, то за их здоровьем нет никакого контроля. Людей держат в стенах колледжа до последнего. Это - варварское отношение к студентам, тем более, что к туда приезжают люди из других районов Беларуси. Получается, что сейчас сессия закончилась, и все развозят инфекцию по своим домам.

- Врачи сообщают о коллапсе в больницах уже не только в Витебске, но и в Минске. Отделения, отведенные под «пневмонии» переполнены пациентами, медики не справляются. Может ли ситуация в Беларуси пойти по сценарию Италии и Испании, где ежедневно умирает около 1000 человек?

- Когда я читаю комментарии своих друзей в «Фейсбуке» или те сообщения, которые я получаю лично, складывается впечатление, что мы уже в начале этого пути.

Контакты первого уровня отправляются домой, люди с пневмонией тоже дома лечатся. Я не могу называть фамилии (ради безопасности источников информации), но люди мне это рассказывают.

От того, что им в свидетельстве о смерти, упаси Боже, напишут «атипичная пневмония», никому от этого легче не будет. Я не понимаю, кого пытаются обмануть власти? У меня нет даже предположения, кто в нашей стране может поверить, что у нас ситуация не приближается к итальянской.

Получится ли у власти скрывать такие огромные жертвы?

- У них это не получится. Даже если они нарисуют красивые цифры, в народном сознании это все равно останется преступлением. Такие вещи не прощаются. Рано или поздно счет им будет выставлен.

Экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов написал статью, в которой он подробно разбирает, какие статьи Конституции и Уголовного кодекса нарушены властью в условиях эпидемии.

Совершены преступления, связанные с неинформированием людей об опасности, есть состав статьи УК о халатном отношение к своим обязанностям. Лукашенко не выполняет свои конституционные обязанности. Я считаю, что есть основания для рассмотрения его преступлений в международном суде.

- Когда-то Чернобыль подорвал остатки доверия людей к КПСС и ускорил падение советской власти. Может ли коронавирус стать Чернобылем для Лукашенко?

- Параллели напрашиваются, но ситуация с пандемией будет хуже. Результаты Чернобыля были отсрочены во времени. Радиация действовала более незаметно, многие умирали в военных госпиталях, смерти были не на виду у всех.

Если сейчас начнется та же ситуация, что в Италии или Испании, то смерти будут происходить прямо посреди мирной жизни, станут гораздо более очевидными для общества.

Думаю, что и социальные последствия будут серьезней. Даже если это не выльется в массовые выступления, потому что нельзя собираться в условиях эпидемии, общество этого Лукашенко не простит. Ведь это могут быть потери в каждой семье, как во время войны.

- Что может остановить эту трагедию?

- Во-первых, честные рассказы врачей. Для меня очень горько, когда обвиняют в сокрытии фактов тех, кто работает непосредственно с больными.

Думаю, что фальсификация диагнозов проводится достаточно узким кругом людей. Хорошо, что люди и сами врачи начинают больше публиковать правдивой информации в социальны сетях.

И последнее: должно быть обращение белорусского общества к международным структурам. Это было бы очень эффективно: ведь мало смеяться над Лукашенко, тиражировать его цитаты - надо говорить о том, что он совершает преступление.


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