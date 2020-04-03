«Саша, не зли людей, вводи карантин»18
- 3.04.2020, 15:40
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Люди требуют от властей проявить заботу о здоровье своих граждан.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото граффити в Минске. Надпись гласит:
«Саша, не зли людей, вводи карантин. Да и сам остынь. Дома посиди».
Напомним, лидеры оппозиции и гражданского общества призвали белорусов к Народному карантину. Он продлится до конца апреля.
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