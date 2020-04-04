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Народный карантин
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В России коронавирусом заразилась дочь актера Ивана Охлобыстина

  • 4.04.2020, 9:19
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В России коронавирусом заразилась дочь актера Ивана Охлобыстина

Ее поместили на карантин.

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram, сообщает РБК.

По словам 23-летней девушки, у нее проявились симптомы в виде насморка, потери сознания и повышенной температуры тела. Она поблагодарила подписчиков за поддержку и призвала их придерживаться режима самоизоляции. Девушка напомнила о том, что за здоровье окружающих людей каждый человек несет ответственность.

Накануне о заражении коронавирусом Анфисы Охлобыстиной сообщил телеканал РЕН ТВ. По его информации, медики разрешили оставить девушку на карантине дома.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения COVID. Умерли 34 человека. Накануне вечером еще 4 человека скончались в Москве. В числе умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному из скончавшихся было 34 года. По данным штаба, мужчина страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.


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