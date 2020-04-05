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«Люди стоят вплотную друг к другу, многие кашляют, особенно дети»

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  • 5.04.2020, 9:11
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«Люди стоят вплотную друг к другу, многие кашляют, особенно дети»

Как чемпионат Беларуси по футболу превратился в рассадник коронавируса.

Белорусские власти в условиях эпидемии ставят здоровье и жизни людей под угрозу. Вчера в Бресте прошел очередной матч чемпионата Беларуси по футболу. Играют «Динамо-Брест» и мозырская «Славия», пишет телеграмм-канал «Баста».

«Очереди у входа на стадион, люди стоят вплотную друг к другу, большинство - без масок. Проверка тепловизором на входе - никакая, треть зрителей, а то и больше она вообще не затронула. О самочувствии никто не спрашивает. Многие кашляют, особенно дети», - пишет читатель.


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