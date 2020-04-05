«В Серебрянке забрали женщину в боксе, потом начались смерти от коронавируса» 10 5.04.2020, 9:36

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Минчане не доверяют властям и придерживаются правил Народного карантина.

Магазины, которые делали деньги на моде и импульсивных покупках, продавали впечатления и эмоции, сейчас с трудом борются за выживание. Ведь самое яркое впечатление последних месяцев — пандемия, а единственная эмоция, которая управляет покупателем, — страх перед ближайшим будущим. Минчане сидят по домам, стараются тратить деньги в онлайне и только по необходимости. Согласно исследованию Google, посещаемость торговых центров в Беларуси сократилась на 14%. Звучит терпимо, если не смотреть на это вживую: большинство посетителей занимают очередь в обменник, аптеку и за продуктами. В остальном торговые центры больше напоминают призраки. Onliner прошелся по нескольким точкам, поговорил с посетителями и расспросил продавцов, как они собираются выживать в этой ситуации.

Фото: onliner.by

Gallileo

Небольшой торговый центр Gallileo, расположенный возле ж/д вокзала, в обычные дни кишит посетителями, как муравейник, но сейчас в нем почти нет людей. В магазине TerraNova, где продают дешевую моду и в любое время дня можно застать длинную очередь в примерочные, пусто: редкий покупатель в медицинской маске ходит между рядами с одеждой.

— По моим ощущениям трафик упал где-то на 60—70%, — говорит администратор Екатерина. — И это продолжается уже третью неделю. По-моему, мы даже на окупаемость не выходим. Просто ждем, когда объявят карантин и мы перестанем работать себе в убыток. Сокращений у нас, к счастью, не было: по стечению обстоятельств, еще до марта менялся штат, и мы не успели набрать новых людей. Сейчас, конечно, уже не набираем, потому что работы нет: мы открываемся, стоим и закрываемся.

Фото: onliner.by

Пара столиков занята на фуд-корте. Обращаем внимание на двух девушек, одна из которых — в медицинской маске. Девушек зовут Даша и Полина, и в торговом центре они вынужденно — на работе.

Фото: onliner.by

— Работаем на втором этаже на островках. Самое рисковое место здесь, потому что люди проходят мимо и все бактерии летят на нас. Торговля идет очень плохо. Посетителей почти нет. Обычно людей раза в три больше. Да что говорить, мы и сами, кроме работы, стараемся никуда не ходить. И людей просим: «Сидите дома». Просто ждем команды сверху — когда введут карантин, и все это закроется.

Фото: onliner.by

— Поток клиентов упал, наверное, в восемь раз, — рассказывает Ольга, администратор магазина Sister’s. — Руководство думает сократить торговые часы, но пока работаем в штатном режиме. Вводим акции, снижаем цены на весь товар, по некоторым наименованиям даже ниже закупочных цен, боремся за каждого покупателя.

Фото: onliner.by

В витрине магазина Mark Formelle — манекен в многоразовой маске. Сегодняшнюю поставку таких масок разобрали всего за полдня. Стоимость маски с принтом — 5,99 рубля, без принта — 3,49. Нам показывают последние два экземпляра, на одном из которых цитата Достоевского — «Молчать хорошо, безопасно и красиво», увенчанная зелененьким коронавирусом.

Фото: onliner.by

— Раньше маски были в двух цветах: черные и белые. Сейчас остались только «элечки» белого цвета, остальное раскупили. Маски — самый ходовой товар. Они входят в последнюю литературную коллекцию, посвященную Дню писателя. Коллекция вышла 3 марта, и ее очень быстро разбирают, хотя поток клиентов сейчас сократился. Мы специально замеряли активность в субботу вечером — чек был раз в полчаса.

«Дети гуляют, делают селфи... Это же безумие!»

В холле кинотеатра Silver Screen посетителей нет совсем, если не считать двух школьников, которые закидывают баскетбольные мячи в кольцо игрового автомата. Парней зовут Артем и Захар, и сегодня они впервые выбрались в город за время школьных каникул.

Фото: onliner.by

— Мы живем в Серебрянке. Недавно по интернету разлетелась фотография, как у нас на районе забрали женщину в боксе. Потом начались смерти от коронавируса. Родители испугались, и мои одноклассники сейчас сидят дома. С понедельника по четверг сидел дома и я, но сегодня мама сделала исключение и разрешила приехать сюда.

Фото: onliner.by

— Я живу в общежитии неподалеку, пришел за батарейками, — говорит Вадим, студент в медицинской маске, которого мы встретили на другом этаже. — Потом зайду в продуктовый — и назад, в общежитие. Мы стараемся поменьше контактировать с людьми — ходим только в университет на занятия и в магазин за едой. Ладно если мы переболеем — с нами ничего не будет. Но дома родители, в университете преподаватели. Поэтому стараемся выходить только в маске и по необходимости.