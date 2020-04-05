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Свиньи им дороже

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  • Яська з-пад Шклова, читатель Charter97.org
  • 5.04.2020, 11:16
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Свиньи им дороже

Нерасторопность властей в нынешней ситуации вызывает много вопросов.

Во время африканской чумы свиней наш главный специалист в «узком кругу ограниченных людей» быстро принял решение по спасению свинопоголовья страны. Приняли несколько постановлений Совмина с дополнениями о незамедлительных карантинных мерах и предотвращению падежа, окапывали свинофермы и даже в охотхозяйства спустили инструкции для принятия мер.

Такое беспокойство за здоровье хрюшек можно было бы списать на ностальгию по колхозной юности, но скорее всего все обстояло намного прозаичней - каждая свинья подлежала монетизации и укрепляла агрорейх в потоке сознания экс-директора совхоза.

На этом фоне нерасторопность властей в нынешней ситуации вызывает много вопросов как внутри страны, так и за ее пределами. Но это в контексте логики и человеческой морали. Проблема для нас всех в том, что в шкале ценностей «главного специалиста» отдельная жизнь какого-нибудь пенсионера из Витебска стоит меньше, чем условный хряк из 666-го агрогородка.

Происходит абсолютно преднамеренное заражение населения, ведь в логике нынешней власти в приоритете будут выжившие путем естественного отбора граждане. Однако именно они, разъяренные потерей своих родных и близких, не оставят шанса впавшему в маразм правителю на спокойную смерть в дроздовской постели.

Яська з-пад Шклова, читатель Charter97.org


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