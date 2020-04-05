Путин резко теряет поддержку даже среди своих 5.04.2020, 18:50

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У главы Кремля уже нет «страхового полиса».

Долгое время в РФ пропаганда работала в режиме такого себе жесткого стимулятора, который подбрасывал накал ненависти своего населения до максимума, пишет украинский блогер Anti-colorados для «Обозревателя».

При авторитарной форме правления, мобилизационная работа пропаганды обусловлена необходимостью борьбы со всеми, кого вождь считает врагами. Но как и любая мобилизация, эта тоже постепенно приводит к адаптации публики к таким сигналам. Это не значит, что она возвращается из своего состояния, но она перестает интересоваться тем, что вещает фюрер, то есть – начинает терять к нему интерес.

Но однажды встав на эти рельсы, вождь обязан поддерживать болезненный интерес к себе любимому. Это поддерживает легенду о его исключительности и формирует известную парадигму "Если не Путин, то кто?" Между прочим, это является одним из основных элементов системы его личной безопасности. Это такой себе страховой полис, который защищает фюрера от переворота. И действительно, мне не раз приходилось общаться с людьми из своей юности, которые сейчас не в самом верху российской иерархии и не в первом круге приближения, но где-то между вторым и третьим кругами.

Так вот, это – очень образованные и неглупые люди, и вот они, еще до войны, на полном серьезе, на вопрос о том, как они поддерживают это чучело, в виде Путина, отвечали: "Ну хорошо, уберем Путина и кто на его место? Нет, пускай лучше Путин". Причем, они в курсе того, как дед гребет под себя. Понятно, что не обо всем, но знают механизмы, которые отделяют бюджетные деньги с нефти и газа и дедовы. Именно этих людей можно назвать "идейными" сторонниками Путина и его опорой. Кстати, сами они тоже отнюдь не бедствуют.

Но вот остальную публику, которая не имеет доступа пусть и к небольшой и не слишком глубокой, но кормушке, надо стимулировать все более мощной порцией ксенофобии, чтобы та оставалась в возбужденном состоянии. И вот ситуация доходит до того, что призывов к готовности убивать уже недостаточно и тогда становится вопрос о том, кого теперь можно пускать в расход.

Конечно, проще всего устроить резню в собственной стране, тем более, врагов найти – раз плюнуть. Если что, можно посмотреть методичку старших товарищей – Гитлера, Розенберга и других. Там все четко описано, кто есть внутренний враг и как с ним следует поступать. Но войти во внутренний кризис несложно, сложно из него выйти, поскольку такая мясорубка уже начинает жить по собственному алгоритму и под нож могут пойти как раз те, кто поддерживает Путина и как раз за то, что они очень себя неплохо чувствуют, ибо принцип "грабь награбленное" никто не отменял. Поэтому было решено выпускать пар вовне. Нести православие в Сирию и Ливию – самое оно.

Но все это работает в том случае, когда у тебя есть ресурсы на то, чтобы кормить своих сторонников, финансировать пропаганду и те войны, которые поддерживают его имидж альфа-самца. Причем, тут нужна не пещера Алладина с кучей золота, а именно источник, из которого это бабло бьет ключом и сегодня, и завтра, и послезавтра. Оно ведь всем понятно, что не будь нефти и газа, то всей этой армии "поддержантов" Путина просто нечем будет харчеваться.

Только если весь остальной мир спокойно говорит о том, что "феномен" Путина заключается в содержимом этих двух труб, то публика, живущая в РФ, рассуждает иначе. Трубы ведь были и раньше, а вот ништяки, которые полились на них, начались именно при Путине. И потому собственное благосостояние и стабильность, которую обеспечивал Путин, списывались не столько на его профессионализм, поскольку о его "познаниях" просто ходят легенды, а на его фартовость.

На самом деле, это – не первый случай именно такого основного консолидирующего фактора. Гитлер начал свое восхождение к абсолютной власти тоже на ровном месте, с точки зрения его профессиональных качеств или чего-то подобного. И очень долго, особенно военные, относились к нему крайне скептически.

Довольно хорошо описана история занятия германскими военными Рейнской демилитаризованной зоны. Просто напомним, по условиям "Версальского мира", Германия не имела права держать там свои войска и за соблюдением этого условия следила французская армия. Летом 1936 года соотношение численности вооруженных сил Франции и Германии было просто однозначным. Франция имела не просто преимущество, а подавляющее превосходство во всем, и для нее ничего не стоило вышибить небольшую горстку немцев из демилитаризованной зоны.

Это понимали и в Берлине, а потому – военные назвали это полной авантюрой. Но Гитлер настаивал и пояснял, что у него имеется особый дар предвидения, который говорит ему о том, что Франция не отреагирует на этот ход. В итоге, военные и Гитлер пришли к общему согласию в том плане, что в случае французского военного ответа, немецкие войска мгновенно отойдут и не станут вступать в огневой контакт. Еще раз. Достаточно было появиться небольшому количеству французских войск и немцы бы отступили без боя. Это было закреплено в форме соответствующих приказов и инструкций. Но французы не шелохнулись.

Потом была Австрия и Чехословакия. Фарт Гитлера стал очевидным. А потом была Французская кампания. Судя по дневникам Франца Гальдера, немецкие военные считали, что будет очень замечательно, если удастся оккупировать север Франции примерно за полгода. В результате, Франция капитулировала через полтора месяца. После этого – сомнения исчезли, и все остальное делалось под залог фортуны и интуиции Гитлера. А потом – фортуна отвернулась, и этот момент уловили очень многие. Именно тогда объединились военные и политики в своем желании убрать Гитлера, поскольку из символа удачи он превратился в символ беды и поражения.

Примерно то же самое мне сообщили сразу несколько разрозненных источников из прослойки идейных сторонников Путина. Как свершившийся факт они приняли то, что фортуна от него отвернулась и его маятник понесся к своей противоположности. Путин, шаг за шагом, показывает себя вестником поражения и катастрофы, и потому теперь к нему стало резко меняться отношение.

Точно так, как до этого времени верили в удачу, которую приносит Путин, теперь так же суеверно начинают его записывать в символы катастрофы, и те, кто пишет нам вот такие свои мысли считают, что чем дольше Путин, в таком качестве, просидит в своем кресле, тем вернее его "антифарт" приведет к развалу РФ.

Что же, все это – субъективные мнения людей из особого слоя российского общества и к этому можно относиться как угодно. Только вот еще год назад ничего подобного близко не было. Даже пару-тройку месяцев назад, а теперь – есть. Похоже, что у них там начинается самое интересное. Путин резко теряет поддержку не тольку своих идейных сторонников, но и пропаганда теперь пытается сбросить обороты, поскольку генерация злобы может боком вылезти самому заказчику.

Но фокус в том, что ненависть достаточно легко поджечь, а вот потушить – куда сложнее, и если ты утратишь управление этой ненавистью, то она вполне может прилететь к тебе самому. В общем, самый дорогой дед в мире вступил в такую полосу, что ему перестают завидовать.