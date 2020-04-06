Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса 6.04.2020, 8:25

5,562

Иллюстрационное фото

Коронавирус мог стать результатом утечки из лаборатории.

Британская разведка рассказала новую версию появления COVID-19, пишет Daily Mail (перевод - korrespondent.net).

Согласно данным, появление коронавируса могло быть вызвано утечкой из китайской лаборатории. При этом не исключается основная версия происхождения с заражением от животного.

Отмечается, что в китайском Ухане, который стал очагом распространения коронавируса, есть как минимум две лаборатории, из которых могла произойти утечка. Это Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний. В последнем проводились эксперименты на животных, в том числе, и на летучих мышах.

Американский эксперт по биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт говорит, что он видел, что ученые из этих лабораторий изучали вирусы, не придерживаясь техники безопасности.

"Для этого нужен уровень защиты класса "четыре", а они использовали только класса "два". Он обеспечивает минимальную защиту от заражения", — сказал специалист.

Официальные власти Великобритании и Китая не признают версию разведки.

В феврале китайские ученые сообщили, что эпидемия COVID-19 началась гораздо раньше, чем была зафиксирована, — в ноябре или начале декабря 2019 года. При этом источником был не рынок Хуанань, как считалось ранее, однако, попав туда вместе с "нулевым пациентом", вирус начал распространяться гораздо активнее.

Еще сообщалось, что международная группа исследователей пришла к выводу, что появившийся в китайском Ухане коронавирус SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном.