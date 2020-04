Трамп начал новую схватку с Мадуро 2 Евгений Бай

Американские стратеги сделали ставку на то, что от венесуэльского диктатора отвернется Россия.

Власти США вновь объявили Николасу Мадуро «последний смертный бой». Как сказал Дональд Трамп, он не позволит венесуэльскому диктатору наращивать наркотрафик в регионе и наживаться на гражданах, пока Америка полностью сосредоточена на борьбе с коронавирусом. Для этого Пентагон отправляет к берегам Венесуэлы в Карибское море и в восточную часть Тихого океана — к берегам Мексики армаду военных судов, катеров береговой охраны, вертолетов и самолетов слежения, что должно увеличить военное присутствие США в этих водах в два раза. В этой совместной операции, объявил Трамп, будут участвовать 22 государства региона. По его словам, всех участников оснастят средствами персональной защиты от коронавируса — важное уточнение, учитывая, что растет число заболевших военнослужащих на американских авианосцах.

Как дело дошло до военных кораблей? Несколько дней назад Белый дом принял беспрецедентное решение, фактически объявив Мадуро вне закона. Обвинения в контрабанде наркотиков были выдвинуты против 16 высокопоставленных деятелей режима, включая самого Мадуро. А за информацию, которая вела бы к его задержанию, объявили награду в $15 млн. Правда, сразу после этого Белый дом предложил венесуэльцам весьма экзотический рецепт выхода из кризиса — избрание переходного правительства с равным числом представителей от власти и от оппозиции, но без участия как Мадуро, так и признанного Америкой в качестве президента лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Каракас сразу же отверг предложение, тогда-то речь и зашла о военных мерах Америки.

Почему Вашингтон вспомнил о Венесуэле?

Спецпредставитель госдепартамента по Венесуэле Эллиот Абрамс утверждает, что вирус не имеет к этим мерам никакого отношения. Якобы американские власти чрезвычайно беспокоит бедственное положение венесуэльцев. Сейчас COVID-19 едва коснулся страны — там пока зафиксировано лишь 146 случаев инфицирования и пять смертей. Однако если пандемия примет — как и везде — взрывной характер, это будет катастрофой: в 80% больниц страны нет не только аппаратов ИВЛ, но и обычного мыла.

Но, вероятно, причину новых резких мер против Мадуро следует искать не в вирусе. За семь месяцев до следующих выборов в США Трамп ищет поддержку влиятельной кубино-американской диаспоры и венесуэльских иммигрантов во Флориде, Нью-Джерси и Калифорнии. Но приближает ли это конец наркодиктатуры Николаса Мадуро? Военные меры, дополненные малопонятной политической инициативой имеют ту же цель, что и прежние маневры Вашингтона. В Белом доме все еще надеются, что венесуэльские военные, наконец, свергнут непопулярного, некомпетентного президента и его ближайших помощников, освободят всех политических заключенных, выгонят из страны кубинских агентов и проведут свободные демократические выборы. Но за многие месяцы Америке не удалось даже на йоту приблизиться к той цели.

Режим Мадуро стал лишь еще более консолидированным после того, как в начале прошлого года США и еще 50 стран мира признали его нелегитимным из-за фарса на выборах 2018 года, а в качестве лидера провозгласили спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Надежд на то, что наркогенералы сдадут своего президента, нет никаких, ибо он потащит их за собой либо в могилу, либо в американскую тюрьму. Точно так же наивно полагать, что кубинские агенты — а их в Венесуэле, по самым скромным оценкам, около 20 тысяч — покинут страну, от помощи которой зависит экономика острова. Широко анонсированные Вашингтоном меры экономического удушения Мадуро, включающие запрет на экспорт венесуэльской нефти и санкции против судов, доставляющих нефть на Кубу, ничего не изменили в отношениях Каракаса и Гаваны. Нефть и бензин как шли, так и идут на Кубу. По сообщению испанской газеты АВС, несмотря на ужасающий гуманитарный кризис в Венесуэле, власти этой страны на прошлой неделе отправили в кубинские порты четыре танкера с 380 тысячами баррелей нефти.

Новые военные угрозы США также не дают никакого эффекта. «Сейчас Трамп фактически сделал невозможным мирный транзит власти в Каракасе, — утверждает на страницах The New York Times ведущий эксперт по Венесуэле Джефф Рэмси из правозащитной организации Washington Office on Latin America. — Теперь, вероятно, указанные генпрокурором США 16 деятелей режима лишь окопаются, залезут в траншею и уж точно не будут искать никакого мирного транзита власти». Новый военно-политический план Трапа, как и его прежние меры, является очередным блефом. Объявляя о мерах против Мадуро, генпрокурор Барр вспомнил, что точно так же США выдвинули обвинения против бывшего «сильного человека» Панамы Мануэля Антонио Норьеги. В январе 1990 года он был арестован американским спецназом после вторжения в страну войск США, два года спустя был приговорен к 40 годам заключения и умер в 2017 году в американской тюрьме.

Но у американских стратегов другой проект. Они, отвергая план военной интервенции в Венесуэле, надеются, что от Мадуро отвернется его ключевой союзник — Россия. Как говорит агентству Bloomberg бывший глава Южного командования США Джеймс Ставридис, «у венесуэльского лидера не останется другого выхода кроме как отправиться в изгнание, если Россия согласится с планом США».

Сечин всех переиграл?

Надежду на то, что Россия сдаст своего «стратегического союзника», американцам дало решение «Роснефти» полностью прекратить свою работу в Венесуэле. Но если внимательно приглядеться к деталям, картина окажется намного сложнее. Верно то, что Сечин продал свои венесуэльские активы компании «Роснефтегаз», на 100% принадлежащей российскому правительству, чтобы избежать санкций США. До этого Вашингтон уже ввел санкции против «дочки» «Роснефти» — Rosneft Trading — за ее действия в поддержку венесуэльского режима. Еще немного и санкции были бы введены уже против самой «Роснефти», что серьезно ограничило бы ее возможность продавать нефть на мировом рынке, а этого Сечин в разгар кризиса позволить себе не мог. И он не без оснований надеется на вознаграждение.

Несколько дней назад Госдеп заявил, что готов рассмотреть снятие санкций с Rosneft Trading, когда убедится, что она не имеет больше отношения к Венесуэле. Об этом заявил все тот же спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Ранее Абрамс говорил, что уход «Роснефти» из Венесуэлы стал следствием обвала цен на нефть: «„Роснефть“ сейчас теряет деньги. Ее совместные предприятия не могут продавать сырую нефть с прибылью. Ее попытки продать венесуэльскую нефть во всем мире не привели к успеху», — заявлял чиновник Госдепа.

Все верно, но, как говорится, есть нюансы. Как считает Максимилиан Гесс, аналитик в сфере политических рисков AKE Group, «предпринятый «Роснефтью» шаг на самом деле вряд ли свидетельствует о смене стратегии компании в Венесуэле. Тем более, что Сечин сохраняет полный контроль как над «Роснефтью», так и над «Роснефтегазом» — речь идет исключительно о бухгалтерских махинациях. И это еще один пример расчетливой креативной стратегии компании». Экономический коллапс Венесуэлы, считает Гесс, лишь углубил зависимость режима Мадуро от России, которая готова играть вдолгую и приберечь свои венесуэльские активы как важный козырь за столом переговоров с США о будущем страны.

Так переиграл ли Сечин американцев, как это допускает аналитик? Ответ на этот вопрос мы скоро узнаем. Дело в том, что Венесуэла управляется не традиционным для Латинской Америки режимом — будь то режим демократический или авторитарный. Как показывает опыт континента, и тот, и другой может быть без особых усилий сменен на противоположный в ходе переворота, но Венесуэла — особый случай и не вполне классический авторитарный режим. Венесуэла — это конфедерация криминальных группировок местных и международных, и ее президент исполняет роль главаря мафии. Этот режим не интересует никакая идеология. Его единственная цель — иметь доступ к источникам незаконного обогащения: будь то распределение продуктов внутри страны первой необходимости, контрабанда кокаина, который поставляется в США и Европу, а также алмазов, золота, оружия, колтана и сексуальной рабочей силы», — пишет эксперт Фонда Карнеги Моисес Наим. У Венесуэлы нет экономики, говорит эксперт, а есть «одна черная дыра»: «Построить новые нефтяные вышки можно быстро. Восстановление институтов страны потребует значительно большего времени. Падение режима будет только необходимым первым этапом чрезвычайного долгого возрождения Венесуэлы».

