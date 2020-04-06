На минском «Атланте» вспыхнул коронавирус

На минском «Атланте» вспыхнул коронавирус5
- 6.04.2020, 16:20
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Пять человек с завода могли забрать в больницу.
Несколько сообщений сегодня поступило от работников ЗАО "Атлант" в Минске, пишет Telegram-канал "Баста!":
"Пять человек с завода забрали в больницу. У одного подтвердили коронавирус. Другие - под вопросом. Еще 17 человек отправили на самоизоляцию", - сообщил один из источников.
"На "Атланте" - коронавирус! Мой коллега поступил в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией, у него тест на коронавирус дал положительный результат", - рассказал сотрудник предприятия.
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