Баскетболистка Тарасова: Была шокирована, что в Беларуси не придается большого значения опасности коронавируса 6.04.2020, 22:00

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Разыгрывающая сборной Беларуси и «Ганновера» поделилась мнением о коронавирусе.

Разыгрывающая сборной Беларуси и «Ганновера» Александра Тарасова в интервью «Прессболу» поделилась мнением о коронавирусе.

- Когда вернулась в Беларусь, что-то удивило?

– Откровенно говоря, была шокирована, что здесь не придается такого большого значения опасности заражения коронавирусом, как во всем мире. Говорят, что у нас нет повода все закрывать и принимать жесткие меры. Однако люди сами должны понимать всю важность и ответственность в этой сложнейшей ситуации. Вижу, что в Гродно этого понимания нет. Маски практически никто не носит, дистанция между людьми на улицах, в магазинах и других общественных местах не соблюдается. Если ты выходишь из дому в маске, на тебя смотрят как на больного. Нонсенс! Мы с родителями стараемся никуда не ходить, если только в магазин за продуктами. За три недели я ни с кем, кроме них, не общалась, даже с родственниками и друзьями, по которым соскучилась. Опасалась. Все-таки прошла через аэропорт, хоть и был один прямой перелет, все равно ведь не знаешь, с кем летишь в самолете. К счастью, все нормально.

- Ты с оптимизмом или пессимизмом смотришь на то, что творится в мире?

– Когда видишь, что происходит в Италии, Испании или Америке, становится страшно. Ведь даже врачи не понимают, как может повернуться ситуация, и чем все закончится. Никто с подобным никогда не сталкивался. Делаются только прогнозы, да и те сильно разнятся. Поэтому важно, чтобы каждый проявлял сознательность. Вот говорят: «Я не боюсь, я не болею». Но ты же можешь невольно стать переносчиком вируса, заразить большое количество людей. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все ответственно отнеслись к мерам предосторожности, – сказала Тарасова.