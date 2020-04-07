«Нафтогаз» объявил о новых претензиях к «Газпрому» на $17,3 млрд 7.04.2020, 19:19

Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» рассматривает новые претензии к «Газпрому» на сумму 17,3 млрд долларов, сообщил во вторник глава украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении наблюдательного совета. «Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» еще на сумму 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы», - написал Витренко в Facebook.

С чем может связан новый иск к российскому концерну, он не уточнил. В феврале Витренко рассказывал, что претензии могут касаться переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, разблокирования экспорта газа независимыми российскими газодобывающими компаниями, разблокирования транзита среднеазиатского газа, а также возмещение полученных убытков от участия «Газпрома» в долговых обязательствах трейдера RosUkrEnergo.

В декабре, напомним, «Газпром» выплатил 3 млрд долларов «Нафтогазу», исполняя решение Стокгольмского арбитража, присудившего украинской компании компенсацию за недопоставку газа на транзит в ЕС.

Изначально сумма штрафа составляла 2,6 млрд долларов, однако выросла на 15% из-за пеней, которые «Газпром» накопил, отказываясь платить.

Выплаты «Нафтогазу» были приурочены к заключению нового транзитного контракта с Киевом, подписать который «Газпром» согласился после того, как проект Nord Stream 2, призванный обогнуть Украину газовой трубой, был остановлен санкциями США.

30 марта стало известно, что «Газпром» проиграл еще одно разбирательство в Стокгольмском арбитраже. Польский энергетический концерн PGNiG сообщил, что через суд добился снижения цен на газ, поставленный в 2014-20 гг, добившись их приведения к рыночным котировкам в ЕС.

Согласно решению суда, «Газпром» должен вернуть разницу в цене в размере около 1,5 млрд долларов за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

В сумме потенциальные претензии «Нафтогаза» и уже проигранный спор с Польшей превышают денежные возможности «Газпрома». Согласно отчету по МСФО, на конец третьего квартала «денежная подушка» концерна - в виде наличных и их эквивалентов - составляла 960,5 млрд рублей, или 12,7 млрд долларов.