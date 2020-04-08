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National Public Radio: В российских регионах зреет недовольство Москвой

  • 8.04.2020, 7:53
National Public Radio: В российских регионах зреет недовольство Москвой

Приведет ли это к новому «параду суверенитетов»?

Оперативный штаб российского правительства в понедельник сообщил о 954 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой рост числа заболевших за день с тех пор, как Россия начала вести статистику заболеваний, сообщает американское National Public Radio (перевод —inosmi.ru).

На сегодня в стране зафиксировано 6 000 заражений и 47 смертей, хотя критики правительства утверждают, что реальные цифры намного выше, поскольку есть проблемы с количеством и качеством тестирования.

На сегодня горячей точкой и главным очагом инфекции является Москва, где самое большое количество заболевших COVID-19 и ресурсов для ведения борьбы с этой болезнью.

В понедельник городские власти объявили, что для жителей организована услуга тестирования на дому. Появился набор для проведения анализа, который можно купить за 25 долларов, и скоро он поступит в продажу в российские регионы, говорят представители власти, не уточняя, когда именно это произойдет.

Большая часть из 140 миллионов российских граждан в настоящее время находится в «домашней изоляции», как это называют власти. На прошлой неделе президент Владимир Путин отдал распоряжение на месяц прекратить работу.

Тем не менее, рассказывая о принятых мерах, Путин дал региональным властям значительную свободу действий для борьбы с пандемией, отметив, что единый для всех подход не годится для самой большой в мире по площади страны.

«Есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания», — отметил Путин.

Надо сказать, что такая разница в показателях заболеваемости вызывает недовольство в регионах, поскольку распространение инфекции в Москве вызывает экономический спад на удаленных территориях, где вирус пока оказывает минимальное воздействие.

«Конечно, многие люди говорят: «Для чего нам сидеть дома? У нас всего 11 случаев», — рассказал Национальному общественному радио ветеран клинической фармакологии 68-летний врач Салават Сулейманов, живущий на российском Дальнем Востоке в городе Хабаровске. — Именно поэтому нам, врачам, приходится объяснять людям, почему это необходимо».

На Алтае, что в центре России, руководитель местной рабочей группы по отслеживанию заболевания рассказал, что власти готовят указания по контролю за москвичами, прибывающими на их территорию.

В Ивановской области, находящейся в 300 километрах к северо-востоку от Москвы, власти предупредили жителей, чтобы они не сдавали жилье москвичам, пытающимся укрыться от инфекции в сельской местности.

«Мы понимаем, что будет волна людей из столицы, надеющихся самоизолироваться здесь, — сказал руководитель областного департамента здравоохранения Артур Фокин, чьи слова приводит российское агентство «Интерфакс».

«Если вы сдаете жилье человеку, распространяющему инфекцию, проблемы будут именно у вас», — подчеркнул Фокин, отметив, что сейчас появились новые наказания за распространение инфекции, включая лишение свободы сроком до семи лет.

Другие губернаторы объявили о планах полностью отгородиться от остальных регионов в надежде на то, что им удастся снова запустить местную экономику, страдающую от простоев из-за указаний из центра.

Подняв вопрос об усилении негативного отношения к Москве, премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник предупредил глав регионов, что недопустимо «путать региональные полномочия с федеральными».

Комментарии Мишустина равноценны предупредительному выстрелу, говорит Александр Баунов из Московского центра Карнеги. «Губернаторы внезапно стали намного влиятельнее, — отмечает он. — Но конечно, эта работа сейчас намного рискованнее!»


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