«Это все, что вам нужно знать о диагностике COVID-19 в некоторых детских учреждениях» 4 8.04.2020, 19:40

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Белорусские врачи делятся информацией о ситуации в больницах.

Минские медики делятся в своих аккаунтах в соцсетях информацией о ситуации в больницах, куда привозят зараженных коронавирусом или контакты первого уровня. Телеграм-канал «Баста!» приводит несколько цитат:

«Я хочу сказать, что у меня в клинике находится минимум один ребенок с двусторонней тотальной интерстициальной пневмонией, которому не брали мазки на Covid-19. Это все, что вам нужно знать о диагностике Covid-19 в некоторых детских учреждениях здравоохранения».

«Сегодня утром в моей клинике взяли мазки у 20 контактов первого уровня. По состоянию на 15.00 мазки не были приняты тремя лабораториями Минска под предлогом «это не наше, это не к нам».

«СИЗы [средства индивидуальной защиты] нужны только тем, кто работает с подтверждением Covid-19, говорили они, а молодым вообще бояться нечего. Когда закончится это повсеместное очковтирательство? Почему нас обманывают и не хотят защищать?»

«Коллега с полисегментарной пневмонией Covid-19. А вы и дальше говорите, что я молодой. Ему, кстати, 25».

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