Коронавирус обрушился на Гродненскую область: заражены фабрики, заводы и школы 1 16.05.2020, 9:46

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Фото: «Радыё Свабода»

Новая информация об очагах эпидемии.

Новые случаи Covid-19 в Гродненской области по сообщениям своих читателей опубликовал телеграм-канал "Баста!". Заражение обнаружено в школе №18 в Гродно, на Гродненской табачной фабрике и слонимском картонно-бумажном заводе.

"Город Сморгонь, улица Западная 17/2. Ежедневно в районе полудня приезжает машина для дезинфекции, все в противочумных костюмах и с брызгалкой. В доме есть заболевшие", - пишет читатель канала.

"Гродно, школа №18. Учителя рассылают родителям сообщения с предупреждениями о том, что в школе появились заболевшие коронавирусом ученики. Пишут, что у двух учащихся школы зафиксирован коронавирус. Большинство учителей школы вынуждены уйти на самоизоляцию. Уроки будут проводиться не в полном объеме", - сообщает подписчик канала.

"Гродненская табачная фабрика. Коронавирус у работницы отдела кадров. Ее коллег даже не отправили на самоизоляцию как контакты первого уровня", - пишет читатель канала.

"Очаг коронавируса обнаружен на Слонимском картонно-бумажном заводе "Альбертин". Есть подтвержденные случаи.

У коллеги мать в ЦРБ работает, у него подтвердилась "корона", пока сам не дозвонился в санстанцию, тест не взяли. Другого отправили на мазок. Инфекционист сказал, что 100% коронавирус, но из-за того, что человек пошел на поправку тест тебе делать не будут", - сообщает подписчик канала.

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