«Ночной дозор» Рембрандта теперь можно рассмотреть до мельчайших подробностей онлайн 8 16.05.2020, 12:42

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Как любоваться шедевром, не выходя из дома.

Государственный музей Амстердама опубликовал в интернете самое детальное цифровое изображение картины Рембрандта "Ночной дозор". Оно в 25 раз более детализированное, чем все точные копии, которые размещали в интернете ранее.

Фотография имеет разрешение в 44,8 гигапикселя. Всего для этих целей сделали 528 отдельных снимков. Работу над подробной фотографией, которая позволяет рассмотреть каждый миллиметр огромного холста, команда из 12 художников-реставраторов начала еще в июле 2019 года. Изначально ее делали для реставраторов, которые работали над восстановлением полотна размером 3,8 на 4,5 метра.

Сейчас над "Ночным дозором" одновременно могут работать не более двух человек, поэтому первоначальные сроки реставрации картины – лето этого года – перенесли на начало 2021-го.

Сотрудники Рейксмюсеума считают, что высокоточная копия картины станет "важнейшим источником информации" для любителей и исследователей искусства.

"Фотография – важнейший источник информации о работе для специалистов, и онлайн-посетители также могут использовать ее, чтобы рассмотреть все мельчайшие детали", – рассказал генеральный директор музея Тако Диббитс.

"Ночной дозор" – одно из самых известных полотен Рембрандта; картина была создана в 1642 году по заказу отряда гражданского ополчения Нидерландов.

Полное название картины – "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга".

Эту картину Рембрандт создал по заказу Стрелкового общества капитана Франса Баннинга Кока – отряда гражданского ополчения Нидерландов, который пожелал украсить свое новое здание групповыми портретами шести рот.

За работу Рембрандту заплатили 1600 флоринов.

По замыслу Рембрандта, стрелковая рота выступала из темного двора на залитую солнцем площадь, это обеспечивало резкий контраст светотени, модный прием в живописи того времени. Однако со временем краски настолько потемнели и покрылись копотью, что вся картина оказалась погруженной во тьму и получила свое нынешнее название.

Выяснили это в 1947 году, когда начали реставрацию картины после войны: полотно Рембрандта до 1945 года прятали от нацистов в свернутом виде в пещере под Маастрихтом.

На картину трижды совершали нападение – в начале 1900-х и в 1975 году ее резали ножом, а в 1990 году облили кислотой.