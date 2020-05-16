Высшее образование, топливо и сигареты: что больше всего подорожало в Беларуси за год 16.05.2020, 15:44

Больше всего подорожали товары и услуги цены на которые регулирует государство.

По официальным данным в Беларуси годовая инфляция в апреле 2020 года увеличилась до 5,4%. При этом белорусские власти планировали, что годовая инфляция в 2020 году будет не выше 5%, сообщает "Еврорадио".

В Нацбанке поясняют, что причины скачка цен на товары "влияние внешних факторов, сформировавшиеся в конце первого квартала". Говоря проще — мирового кризиса из-за коронавируса, неразберихи на фондовых рынках и падения цен на нефть.

Единственными товарами, которые стали дешевле по сравнению с апрелем 2019 года — галантерея подешевела на 0,9%, натуральный мед на -0,2%, цена на сахар уменьшилась на 0,1%, ткани и пряжа на -0,04%.

Больше всего подорожали товары и услуги цены на которые регулирует государство. Так в апреле в годовом выражении высшее образование подорожало на 18,5%, средне специальное образования на 14,5%, табачные изделия на 13,7%, страховки на автомобили — 13%, автомобильное топливо подорожало на 10,8%, ритуальные услуги на 3,7%, арендное жильё в государственном жилищном фонде стало дороже на 3,4%, дрова на 2,2%, лекарства — 2%, а торф 1,8%.

Товары и услуги со свободными ценами и тарифами, которые не контролирует государство, также подорожали. Цены на крупы и бобовые увеличились на 15,1%, услуги пассажирского транспорта — 8,4%, синтетические моющие средства стали дороже на 8,4%, печатные издания теперь стоят на 8,1% больше, автомобили стали на 7,8% дороже, куриные яйца — 0,9%.