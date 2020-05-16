Коронавирус распространяется по гимназиям, школам и детским садам Минска 16.05.2020, 18:16

Фото: kp.by

Однако карантин не вводят.

Читатели Telegram-канала "Баста!" сообщают о новых очагах Covid-19 в школах, гимназиях и детских садах Минска.

"Вчера в гимназии №3 Минска подтвердился Covid-19 у учителя 4-го класса. Всего на больничном восемь учителей младшей школы", - пишет читатель.

"Минск, средняя школа №208. О том, что в школе одна из учительниц больна Covid-19 в Вайбере написала одна из классных руководителей. При этом не сообщается кто именно, а ведь это важно для выявления контактов. До этого учительница неделю была на больничном", - сообщает подписчик.

"Детский сад №531 в Минске. У воспитателя подтвержден тест на коронавирус, однако никакого карантина в ее группе не ввели, все дети также посещают группу как и раньше. Кроме этого, данный воспитатель была на заменах в других группах", - пишет читатель.

"В минской средней школе №42 обнаружили коронавирус у ученика средних классов. Учителя, которые преподавали у ребенка, сейчас находятся на самоизоляции", - сообщает подписчик.

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