Джефф Безос может стать первым в истории триллионером 1 16.05.2020, 18:19

Джефф Безос

Фото: ЕРА

Основатель Amazon имеет все шансы установить cвоеобразный мировой рекорд.

Первым человеком, чье состояние превысит $1 трлн, может стать основатель Amazon Джефф Безос. Об этом говорится в исследовании сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun, пишет "Гордон".

"Несмотря на потерю примерно $38 млрд в результате его недавнего развода, Джефф Безос по-прежнему является самым богатым человеком в мире, и его собственный капитал вырос в среднем на 34% за последние пять лет, что потенциально может привести к тому, что он станет первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года", – отмечают авторы исследования.

Отмечается, что всего 11 человек имеют шансы за свою жизнь достичь капитала в $1 трлн. Второй на очередь после Безоса девелопер из Китая Сюй Цзяинь. По мнению аналитиков Comparisun, он станет триллионером через год после главы Amazon. Основатель Alibaba Group Джек Ма находится на третьем месте, его капитал может преодолеть триллионную отметку в 2030 году.

Основатель Facebook Марк Цукерберг имеет все шансы стать седьмым по счету, но зато самым молодым триллионером в истории – по прогнозу это случится в 2036 году, когда ему будет 51 год.

Также в списке тех, кто может заработать $1 трлн китайский предприниматель Ма Хуатэн, индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани, президент группы компаний группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернан Арно, гендиректор Microsoft Стив Балмер, руководитель компании Dell Майкл Делл, разработчики и сооснователи поисковой системы Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Аналитики также предсказали и компании, которые в ближайшие годы будут оцениваться дороже $1 трлн. Apple и Microsoft уже преодолевали эту планку. По итогам 2020 года дороже $1 трлн могут стоить Google и Amazon, Facebook преодолеет эту планку в 2022 году, в следующем году "триллионерами" станут Berkshire Hathway и Visa, в 2024 году — Alibaba, в 2025-м — Mastercard.