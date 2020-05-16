Заразившуюся коронавирусом семью из Минска врачи лечили «обильным питьем» 16.05.2020, 18:36

COVID-19 заразились работник ОАО «Белгорхимпром», его жена и двое детей.

После того, как минчанин переболел Covid-19, у него обнаружили "что-то остаточное вроде бронхита" и сказали, что это может длиться до нескольких месяцев. Работник ОАО "Белгорхимпром" рассказал о своей болезни и выздоровлении Telegram-каналу "Баста!".

"15 апреля после работы почувствовал, что повысилась температура, - говорит он. - Оказалось 37,5 ºС. На следующее утро температура все еще была повышенной, поэтому решил остаться дома. Был уверен, что это просто простуда и надо немного отлежаться. В пятницу картина оставалась такой же. Все еще надеялся, что простудился.

На выходных ситуация не изменилась: температура 37,5, пару раз поднималась до 38,5. Сбивал парацетамолом, никаких симптомов в виде кашля, боли в горле, насморка не было.

В понедельник 20 апреля пошел в поликлинику. Сделали анализ крови и снимок. По снимку определили, что у меня пневмония. Сделали анализ на Covid-19, выписали рецепт на антибиотики и отправили лечиться домой. Сказали, что в моем случае никакой госпитализации не требуется. Прописали "Фромилид" и "Амоксиклав", обильное питье, полоскание горла, "Амброксол". Если станет плохо, посоветовали вызывать скорую помощь.

Спустя три дня мне позвонили и сказали, что результат теста на Covid-19 положительный. В тот же день к нам домой пришли врачи и взяли тесты у всей семьи – у жены, сына 9 лет, сына 5 лет, двухмесячной дочки. Позже позвонили и сказали, что у всей семьи положительные результаты. Жене и детям никаких снимков и других анализов не делали. Только периодически приходили и слушали дыхание. Из всего лечения для жены и детей - только обильное питье.

В итоге, повышенная температура держалась около дней десяти. Никаких дополнительных симптомов у меня не появилось. Спустя семь дней вызвал врача, чтобы послушал дыхание и дал указания по дальнейшему лечению. Прописали один антибиотик, "Лебел". Пропил курс семь дней. Все это время чувствовал себя нормально. 30 апреля и 2 мая сделали тесты на Covid-19, оба оказались отрицательными. 8 мая был в поликлинике, сделал снимок, на котором показало что-то остаточное вроде бронхита. Сказали, что "так выходит пневмония" и процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. 12 мая закрыли больничный".

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