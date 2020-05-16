В Гродно в польской школе вспыхнул коронавирус 16.05.2020, 21:46

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Сразу три подтвержденных случая COVID-19.

Как сообщает журналист Анджей Почобут, в польской школе №36 в Гродно зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом. Два класса отправлены на карантин, есть несколько контактов первого уровня.

- Но, как это принято в Беларуси, у нас полностью отсутствует официальная информация, - пишет Анджей Почобут. - Тишина. Занятия пройдут в понедельник. Ждать вспышки совести среди белорусских чиновников не приходится.

Шоу должно продолжаться.

Единственная надежда, что информация о заражениях коронавирусом попадет к родителям и они не отправят своих детей в школу, которая стала очагом заражения.

Анджей Почобут отмечает, что вспышка инфекции только подтверждает правильность решения Союза поляков в Беларуси, который перевел с 16 марта все общественные польские школы на дистанционное обучения:

- Тем не менее, польская школа в Гродно, а точнее средняя школа №36 с польским языком обучения, принадлежит к государственной системе образования Беларуси. Вот почему она теперь и стала очагом.