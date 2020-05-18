Только за последний месяц доходы упали почти у половины белорусов 7 18.05.2020, 10:07

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Жители Беларуси стали чаще сталкиваться с сокращением рабочего времени.

48,5% белорусов ощутили снижение своих доходов за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 8-11 мая Центром экономических исследований BEROC в партнерстве с компанией SATIO, пишет telegraf.by.

Среди основных причин падения доходов респонденты назвали сокращение заказов (35% среди тех, у кого упал доход), сокращение зарплат (27%), отмена премий (22%) и потеря подработки (17%).

Также жители Беларуси стали чаще сталкиваться с сокращением рабочего времени (25% в мае против 17% в апреле) и отпусками за свой счет (20% в мае против 16% в апреле).

В апреле о снижении доходов заявили 52% опрошенных, в марте – 45%