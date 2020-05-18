Дочь умершего полковника: Мне было тяжело смотреть на бессмысленный парад 1 18.05.2020, 21:57

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Герман Александров в юности

фото: Александрова Юлия (courtesy photo)

Полковник Герман Александров в этот момент уже находился на ИВЛ.

«По словам доктора, клиническая картина заболевания - чисто коронавирусная», - сказала «Радыё Свабода» дочь полковника запаса Германа Александрова Юлия.

Её мать работает в капелле имени Ширмы, где половина коллектива заразилась коронавирусом. У нее был отрицательный тест на коронавирус при температуре 39. Тест отца на коронавирус также был отрицательным. Как такое может быть? - удивляется девушка.

52-летний Герман Александров, который возглавлял управление Вооруженных сил по использованию воздушного пространства, был полковником запаса и умер от пневмонии в Минском военном госпитале.

Герман Александров окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, служил на летных должностях в 126-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии. За время летной работы освоил самолеты Л-39, МиГ-23 и МиГ-29 различных модификаций, получил квалификацию военного летчика первого класса. Герман Александров окончил Белорусский коммерческий университет управления и Академию управления.

«Он заболел 21 апреля. На выходных у него поднялась температура, в понедельник он еще был с температурой дома. А во вторник его положили в военный госпиталь в инфекционное отделение, где взяли тест на коронавирус. Тест был готов только тогда, когда он уже лежал на ИВЛ, почти неделю спустя. Так или иначе, результат теста, который я узнал от реаниматолога, был отрицательным. Но, по словам доктора, клиническая картина болезни чисто коронавируснам», - рассказывает Юлия.

Герман Александров

фото: Александрова Юлия (courtesy photo)

Германа Александрова попал сначала в отделение интенсивной терапии, где он два дня лежал под кислородной маской. Тогда он еще контактировал с родственниками. А потом он 12 дней был в реанимации на ИВЛ, где и умер.

«Несмотря на этот результат, мы благодарны врачам. Я все время разговаривала с реаниматологом. Мне кажется, что они сделали все, что могли, но болезнь оказалась сильнее».

В свидетельстве о смерти говорится о «легочной сердечной недостаточности» и «пневмонии». Тело умершего было выдано в пакете, в закрытом гробу.

«Когда я спрашивала у доктора, возможно ли переливание плазмы, он сказал, что есть две причины, почему это невозможно. Первая - отрицательный тест. Врачи не могут заказать плазму, если тест на COVID-19 отрицательный. А во-вторых, у него были личные противопоказания, ему вводили антитромботический препарат, и у него был высокий уровень продуктов распада», - говорит Юлия.

«Ни один умный человек не организовал бы массовое мероприятие во время эпидемии»

Причина пневмонии, по словам врачей, неясна. Герману Александрову сделали только рентген. Когда он был госпитализирован, воспаления легких еще не было.

«Через неделю, когда его перевели в реанимацию, у него уже была пневмония. Но, насколько я понимаю, врачи больше внимания уделяли уровню кислорода в крови. Когда он начал сокращаться, его перевели в реанимацию. Какая у него была пневмония, я не знаю. Но если его подключили к ИВЛ, я думаю, что картина была плохой».

По словам Юлии, у ее отца не было хронических заболеваний. Откуда взялась пневмония?

«Мы не знаем, откуда это могло взяться. Мой отец ходил на службу, никто этого не отменял. Но он не был тем, кто отрицает существование вируса, ходил везде в маске, ездил на личном транспортном средстве, дезинфицировал руки. Но я думаю, что вряд ли он мог заразиться на работе. Отец, когда ему стало плохо, остался дома».

Как сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны, вирус не был обнаружен у коллег Германа Александрова. Но Юля сомневается, что они вообще прошли тест.

«Моя мама работает в хоровой капелле Белорусской государственной филармонии, где более половины заражены коронавирусом. Ей делали тест и он оказался отрицательным. Но она лежала с температурой 39 градусов до него четыре дня. Потом температура прошла. Мы были конечно возмущены. Понятно, что есть экономика и кушать что-то нужно. Так что это наша версия, что это могло быть и оттуда. Мы прочитали в интернете, что нужно готовиться к тесту, нельзя перед ним полоскать горло, делать ингаляции. Но моя мама делала это, потому что ее не предупредили», - говорит Юлия.

Юлия также упомянула военный парад 9 мая.

«Мне было тяжело смотреть на этот бессмысленный парад, потому что в тот момент мой папа лежал на ИВЛ Моя бабушка была участником войны, она ветеран. Она и товарищи ее поколения ценили жизнь, каждую жизнь, потому что знали цену. Мой дедушка был генералом авиации, ветераном Вооруженных сил. Они никогда не ходили на парады в своей жизни, особенно в такой обстановке. Получается, что из ветеранов делают старых маразматиков, которым подавай парад. Но это не так. Я думаю, что ни один разумный человек не организовал бы массовое мероприятие во время эпидемии», - сказала Юлия.