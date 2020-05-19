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Коронавирус распространяется по Поставам

  • 19.05.2020, 10:05
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Коронавирус распространяется по Поставам

Очень много заболевших выявилось среди учащихся и преподавателей местного колледжа.

Читатели телеграм-канала «Баста!» пишут о распространении заражения корнавирусом в Поставсмком государственном колледже.

«Поставский государственный колледж. Очень много заболевших как среди учащихся, так и среди преподавателей. Карантина нет и о нем речи не идет, по крайней мере сейчас. При этом последняя информация о ситуации у нас озвучивалась в районной газете 7 мая», - сообщает житель Постав Витебской области.

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