Коронавирус распространяется по Поставам 19.05.2020, 10:05

1,406

Очень много заболевших выявилось среди учащихся и преподавателей местного колледжа.

Читатели телеграм-канала «Баста!» пишут о распространении заражения корнавирусом в Поставсмком государственном колледже.

«Поставский государственный колледж. Очень много заболевших как среди учащихся, так и среди преподавателей. Карантина нет и о нем речи не идет, по крайней мере сейчас. При этом последняя информация о ситуации у нас озвучивалась в районной газете 7 мая», - сообщает житель Постав Витебской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.