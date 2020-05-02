«Неопределенная легочная инфекция»: как власти скрывают мор в Столбцах 5 2.05.2020, 8:21

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Местная больница переполнена, людям отказывают в госпитализации.

Районный центр Столбцы находится в 70 километрах от Минска. Ситуация в городе с населением 17 тысяч человек называют одной из самых критичных в области, сообщает currenttime.tv.

Тем не менее местные власти до сих пор отрицают вспышку коронавирусной инфекции – людям в больнице ставят диагноз "пневмония".

На 1 мая почти у 15 тысяч белорусов выявлен коронавирус (890 новых случаев за сутки), умерли 93 человека. Выписаны 2918 пациентов, проведено более 185 тысяч тестов.

Еще 20 апреля главный врач районной больницы Светлана Глебка рассказала, что на базе учреждения открыли госпиталь на 134 места. Однако с того времени количество заболеваний пневмонией не уменьшилось: пациентов приходится развозить в госпитали других районов, а столбцовская больница обратилась к неравнодушным за спонсорской помощью.

Фото: «Радыё Свабода»

Пандемия коронавируса разделила население в 17-тысячном городе в Минской области. Одни не видят опасности, другие боятся даже говорить про коронавирус, чтобы не потерять работу.

"Люди умирают каждый день. Приплели: вирус, вирус. Раньше умирали тоже от воспаления, поэтому я не верю, что это коронавирус", – считает жительница Столбцов.

Еще одна женщина на условиях анонимности рассказала, как коронавирусной инфекцией заболели ее родители, а вскоре и она почувствовала себя плохо. Женщина всерьез опасается, что за контакты с журналистами ее обвинят в распространении паники и уволят с работы.

"Врач сказал, что нет мест меня ложить. Он мне так и сказал: "Вы пропили 12 дней антибиотик, я вам ничем помочь не могу. Мест в поликлинике нет, чтобы положить, прокапать. Вы 12 дней пропили антибиотик, что я еще могу вам сделать? Я говорю: "Вы понимаете, у меня кружится голова, у меня слабость, я еле пришла. Я вернусь домой и буду лежать. У меня никогда такого не было, что это?"

У меня стоял диагноз "неопределенная легочная инфекция". Маме моей, она пенсионерка, больничный не дали, я не знаю, что ей дадут. У папы моего подтвердилось [коронавирус], у него положительный [тест]. Знаю, что когда мама лежала в больнице, ей позвонили и сказали, что у отца положительный [результат], приедут обрабатывать дом. Мама сказала, что ее нет дома, а в санстанции ей ответили: "Мы приедем к вам с милицией".

Первые заболевшие коронавирусной инфекцией появились в Столбцах в начале апреля. Кто стал нулевым пациентом – неизвестно, но одним из первых COVID-19 заболел кондуктор автобусного парка.

23 апреля в городе в закрытых гробах похоронили как минимум четырех человек. На 25 апреля, по информации белорусской службы Радио Свобода, было запланировано шесть таких похорон, когда заносить в дом покойников нельзя.

Фото: «Радыё Свабода»

Основная претензия жителей Столбцов к администрации – это отсутствие правдивой информации о пандемии. В городе умирают люди, но власти продолжают стоять на своем, заявляя, что в Беларуси от COVID-19 не умер еще ни один человек.

Вот что говорят сами жители Столбцов:

"Вы знаете, у меня женщина со второго подъезда, она сама "сахаром" болела и померла. Кто его знает, от чего она умерла. Но она в больнице умерла".

"Вроде люди умирают. Но у нас, кто и от чего, никто не говорит".

"Не рассказывают. И самое тяжело, что неопределенность вся эта. Скрытность, неопределенность".

Неделю назад в Столбцах в один день похоронили несколько человек. Официальных заявлений, что люди умерли от коронавируса, по-прежнему нет.

Предприниматель Николай Лысенков рассказывает, что пациентов из местной больницы приходится отвозить в соседние города: "Да, мы слышим, что больница переполнена. Знаем, что уже месяц возят наших жителей в другие районы, но не потому, что у нас плохо лечат, а потому, что мест нет. И это проблема. И то, что власти наши браваду выдают, что все хорошо, не волнуйтесь, – это неправильно. Я из банка вышел. В банке два десятка людей – и две трети из них без масок. Это не облегчает работу медиков наших".

"За день было пять похорон. И тогда казалось, что это много. Но уже через 1-2 дня такого не было. Да, в один день было много похорон. Сейчас такого потока не наблюдается".

В администрации города назвали ситуацию контролируемой и рассказали про дезинфекцию улиц. Связаться с главным врачом городской больницы не получилось, а ее заместитель отказалась от комментариев.