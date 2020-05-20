Цена на газ в Европе упала ниже $50 за тысячу кубометров 3 20.05.2020, 14:53

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Вчера Путин отказался снижать цену для Лукашенко с $127 за тысячу кубометров.

Спотовая цена газа на главной европейской бирже — голландской TTF — на этой неделе опустилась ниже $50/тысячу кубометров.

С начала недели котировки контракта «на следующий день» упали на 9% - до 4,23 евро за МВт. ч ($47,8 за тысячу кубометров), а контракт на поставку в конце недели — 4,07 евро за МВт. ч ($46 за тысячу кубометров), сообщает nv.ua.

На хабе в австрийском Баумгартене цена газа составляет $64 за тысячу кубометров.

Агенство отмечает, что в условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы ЕС в мае может выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года).

Напомним, что вчера Путин отказал Лукашенко в снижении цен на газ. Беларусь покупает газ у РФ по $127 за тысячу кубометров.