Минским врачам запретили бесплатно есть в «МакДональдс» 3 20.05.2020, 20:21

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фото: people.onliner.by

Медицинский чиновник увидел в этом коррупцию.

Читатель onliner.by прислал в редакцию фотографию объявления, подписанного главным врачом городской станции скорой медицинской помощи: «Внимание! Срочно! С сегодняшнего дня, 20.05.2020, заезд в „МакДональдс“ запрещен! Будет расцениваться как коррупция и использование служебного автотранспорта в личных целях». Сотрудники скорой помощи подтвердили реальность этого объявления.

— Мы не знаем, почему было принято такое решение. Говорили, что медики заезжали в «МакДональдс» в противочумных костюмах — якобы бригады заходили во всем этом внутрь помещения, — рассказали они. — Так и пошел разговор: если люди где-то вызывают скорую и подолгу ее ждут, какова будет их реакция, если они увидят стоящей возле ресторана машину скорой помощи? Врачи, конечно, восприняли это как нож в спину: люди как-то пытаются помочь, а здесь им администрация в приказном порядке говорит, что, если те заедут в «МакДональдс», их будут обвинять в коррупции.

По словам медика, «МакДональдс» был хорошей альтернативой для сотрудников подстанций, которые не получали обеды из магазинов и ресторанов и заезжали за перекусом по пути. В такой набор для врачей входит бургер, картошка, напиток и пирожок. Инициативу помощи медикам в ресторане ввели в начале мая.

Как пояснили журналисту в «„МакДональдс“ в Беларуси», всего по стране в их рестораны ежедневно заезжает несколько сотен машин скорой помощи.

— Обычно машины получали обеды на линии «МакДрайв», но в некоторых ресторанах, где ее нет, кто-то из бригады заходил в зал ресторана.

— Учитывая, что от помощи отказались в такой форме, будете ли инициировать другие варианты? Например, привозить обеды сами к станциям скорой помощи?

— Мы пока не располагаем официальной информацией о запрете, поэтому что-либо комментировать преждевременно, — ответили нам.