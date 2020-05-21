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Коронавирус бушует в могилевском роддоме

  • 21.05.2020, 9:22
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Коронавирус бушует в могилевском роддоме

Роженицы подписывают документы о самоизоляции.

Читатель сайта «МогилевОнлайн» сообщил о том, что коронавирус обнаружен в родильном доме могилевской больницы скорой медицинской помощи.

Многие роженицы и младенцы на данный момент являются контактами первого уровня. У них берут тесты на COVID-19. По словам источника, результат тестов можно будет узнать не раньше, чем через 5 дней. Это связано с тем, что из-за большого количества тестируемых образовалась очередь.

Молодые мамы, выписанные из роддома, теперь находятся на самоизоляции. Они подписали соответствующие документы.


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