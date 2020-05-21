Коронавирус поразил учебные заведения Витебска, Полоцка, Новополоцка и Орши 21.05.2020, 16:48

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иллюстрационное фото

Инфекция свирепствует в учебных корпусах и общежитиях.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о новых случаях Covid-19 в учебных заведениях Витебска, Полоцка, Новополоцка, Орши.

"В Витебском государственном колледже культуры и искусств заболели концертмейстер и заведующий отделением режиссуры. Диагноз подтвержден у них. Также в одной из групп с подтвержденным диагнозом два студента. Еще двое с аналогичными симптомами, но без подтверждения диагноза. Санобработка в колледже не производится", - сообщает подписчик канала из Витебска.

"В полоцкой гимназии №2 ученица - контакт первого уровня, несколько учителей идет на самоизоляцию. В родительском чате нашего класса учитель не сообщает об этой ситуации", - пишут родители одного из учащихся.

"Новополоцкий государственный музыкальный колледж. Очаг коронавируса - в общежитии у одного из студентов", - сообщает подписчик канала.

"Орша, улица Ленина, 81. Приезжали медики в химзащите, заходили в два подъезда, сегодня уже в три. В школе №17 также большой очаг Covid-19, оттуда видимо и пошло", - пишет житель Орши.

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