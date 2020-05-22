Геннадий Федынич: Напряженность и неуверенность создает у нас само государство 2 22.05.2020, 21:33

1,947

Независимый профсоюз РЭП открыт для медиков.

Медицинские работники, борющиеся сегодня с эпидемией коронавируса в Беларуси, оказываются под огнем со всех сторон: тяжелые условия труда, нехватка средств защиты, низкие зарплаты, пишет praca-by.info. B то же время Лукашенко нападает на них за то, что медики якобы сами виноваты в распространении болезни, общество упрекает медиков в том, что они молчат, не рассказывают правду о ситуации, а власть давит на тех, кто говорит правду и жалуется на проблемы. Что делать?

Лидер Белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич обратился к медицинским работникам страны:

– Сегодня на фронте борьбы с коронавирусом в самых первых рядах находятся наши медики. За это им наше огромное уважение и благодарность. Естественно, что многие сталкиваются с проблемами. Многие испытывают беспокойство и страх не только заболеть, но и потерять работу, подвергнуться давлению и даже, как мы уже видели, аресту. Эту ситуацию нельзя считать нормальной. Но напряженность и неуверенность создает у нас само государство. Я убежден, что если бы ввели пусть не жесткий карантин как в других странах, но хотя бы масочный режим – в поликлинике, в магазине, в банке, в общественном транспорте, у медиков было бы меньше работы. К сожалению, такие элементарные, не требующие даже специальных затрат меры сознательно игнорируются властью. Если бы Минздрав давал реальные цифры заболеваемости и смертности, ничего страшного не случилось бы, не было бы никакой паники. Наоборот, люди стали бы осторожнее, не подвергали бы лишний раз опасности себя и окружающих. Но власть этого не делает.

Медицинские работники трудятся сегодня в экстремальных условия, которые не подпадают ни под какое трудовое законодательство. Тут есть масса нарушений. Это и работа сверх нормы, и усталость, и психологическая нагрузка, стресс. Но на все это фактически никто не обращает должного внимания. Говорят про какие-то доплаты. А будут ли эти доплаты для всех и в тех объемах, которые были обещаны?

Или получится как с зарплатами тем же медикам, когда изменили тарифы?

Поэтому сегодня я обращаюсь ко всем медицинским работникам Беларуси. Если у вас возникают какие-либо вопросы или проблемы, связанные с вашим трудом, идет ли речь об охране труда, выплатах, давлении администрации и т.п., вы всегда можете бесплатно получить консультацию в нашем профсоюзе РЭП. Загляните на наш сайт, посмотрите бюллетень профсоюза «Рабочая Салiдарнaсць», поищите нас в социальных сетях. Там вы найдете телефоны не только Минского офиса, но и других городов, всех областных центров. Обращайтесь, и вы получите квалифицированную консультацию и помощь юристов.

Хотя обычно мы оказываем помощь членам профсоюза, но теперь, в ситуации пандемии, профсоюз пойдет навстречу и окажет безвозмездно необходимую юридическую помощь всем обратившимся медицинским работникам.

Кроме того, и медики, и государство, и все наниматели должны знать, что Международная организация труда совсем недавно выступила с конкретными и жесткими рекомендациями для всех стран, включая Беларусь. В них, в том числе, говорится о праве работников прекратить работу, если ее условия создают непосредственную и серьезную опасность жизни и здоровью. Работодатели должны помнить, что сегодня они обязаны информировать людей об опасностях, предоставлять необходимые на рабочем месте средства для защиты жизни и здоровья людей – костюмы, маски, перчатки и, если их недостаточно, – своевременно решать эти проблемы.

Про это молчать нельзя. Умереть всегда успеем, а вот успеем ли нормально пожить при этой власти – это еще вопрос.