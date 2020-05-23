В легких пациентов с COVID-19 нашли новый тип изменений 23.05.2020, 8:24

2,803

Специалисты изучили образцы легочной ткани, полученные при вскрытии.

Международная группа ученых выявила особенности коронавирусной инфекции, объясняющие преобладающую часть летальных исходов в результате заражения.

Об этом сообщает издание EurekAlert! со ссылкой на руководителя научной работы, американского исследователя, доктора медицинских наук Стивена Ментцера. Специалисты изучили образцы легочной ткани, полученные при вскрытии семи пациентов, скончавшихся от COVID-19.

Материалы сравнили с образцами, умерших в результате острого респираторного дистресс-синдрома при гриппе. Вирус гриппа и коронавирус объединяет способность поражать дыхательные пути. При сравнении были выявлены как общие характерные признаки поражений, так и существенные особенности в легких пациентов.

В легочной ткани некоторых умерших от COVID-19 обнаружились признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний, что дает объяснение нарушению свертываемости крови, наблюдаемое у пациентов с коронавирусом.

Поврежденные кровеносные сосуды могут также лежать в основе других проявлений, таких как поражения пальцев ног, синдром Кавасаки у детей, инсульты и другие, казалось бы, не связанные проблемы, наблюдаемые с COVID-19. Исследование показывает необходимость дополнительных исследований ангиогенеза и сосудистых эффектов при коронавирусе.